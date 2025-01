Laura Maria Rypa teilt Momente der Verzweiflung als Mutter

Laura Maria Rypa (29) gibt ihren Fans einen ehrlichen Einblick in ihre Gefühlswelt. Die Influencerin ist inzwischen zweifache Mutter. Zusammen mit ihrem Partner Pietro Lombardi (32) bekam sie ihre Söhne Leano Romeo (1) und den kleinen Amelio. Und so sehr Laura es liebt, die Mama ihrer Jungs zu sein – so schwer ist es auch manchmal für sie, wie sie nun auf Instagram offenbart. "Lange hatte ich Angst, meine Gedanken zu teilen. Diese Zweifel, die stillen Kämpfe, die manchmal kommen, wenn der Tag zu viel war und die Kräfte zu wenig. Ich hatte Angst, verurteilt zu werden für das, was ich fühle, für meine Schwächen", gesteht sie ihrer Community.

Zu ihrem emotionalen Statement teilt Laura auch einen kurzen Videozusammenschnitt, der sie zwischen dem Familienleben, kleinen Auszeiten und den Momenten der Verzweiflung zeigt. "Mamasein ist die größte Liebe, aber auch die größte Herausforderung. Es verlangt so viel von uns", räumt die Bloggerin in dem Clip ein. Ab und an frage sie sich, wo sie in ihrem Leben geblieben sei, die Frau, die sie vor ihrem Nachwuchs war. Die Balance zwischen Kind und Kegel sei manchmal zu viel. Für das neue Jahr appelliert Laura deshalb an ihre Fans: "Für 2025 wünsche ich mir für mich und euch, dass wir uns mehr Liebe und Verständnis schenken [...]."

Auch wenn es manchmal herausfordernd ist, sind Lauras Kinder für sie jedoch das größte Geschenk. Im November widmete die 29-Jährige ihren Söhnen deshalb auch rührende Worte. "Ihr seid in unser Leben getreten, als wir es am wenigsten erwartet haben ... Zu früh, zu zerbrechlich, und doch mit einer unglaublichen Stärke. [...] Danke, dass ihr uns gezeigt habt, wie groß kleine Wunder sein können. Wir lieben euch mehr als alles auf der Welt", erklärte sie in den sozialen Medien dankbar.

Getty Images Laura Maria Rypa, Influencerin

Dwi Anoraganingrum / Future Image / ActionPress Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im November 2023

