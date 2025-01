Nach Austin-Trennung: Kaia Gerber läuft glücklich durch L.A.

Vor zwei Wochen versetzten das Model Kaia Gerber (23) und der Schauspieler Austin Butler (33) ihre Fans in einen Schockzustand: Nach drei Jahren Beziehung gaben sie ihre Trennung bekannt. Doch dem Nachwuchs von Supermodel Cindy Crawford (58) scheint es damit nicht allzu schlecht zu gehen. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, wurde Kaia glücklich in Los Angeles von Paparazzi erwischt. Lässig lief die Beauty mit einem Telefon am Ohr und zwei Matchas in der Hand über einen Parkplatz.

Wer auch immer auf der anderen Seite der Leitung war, brachte sie sehr zum Lächeln – das sah vor ein paar Tagen noch ganz anders aus. Auf Fotos, die ebenfalls dem Magazin vorliegen, wurde die 23-Jährige nach ihrem täglichen Fitnessprogramm erwischt. Mit starrem Blick und Augenringen verließ sie ein Studio. Zu diesem Zeitpunkt schien die Beauty wohl noch sehr mit der Trennung zu kämpfen gehabt zu haben. Sie und Austin galten eigentlich als Traumpaar Hollywoods.

Ihren ersten gemeinsamen Auftritt machten beide im März 2022, nur einen Monat nach Kaias Trennung von Schauspieler Jacob Elordi (27). Darauf folgten romantische Auftritte wie auf der Met Gala und gemeinsame Urlaube mit ihrer Familie. Letztere sollen einen großen Einfluss auf das Beziehungs-Aus gehabt haben. "Was das Ende der Beziehung besiegelte, war das Gespräch, das Kaias Eltern mit Austin über die Zukunft ihrer Beziehung führten", betonte ein Insider gegenüber Daily Mail. Dem "Elvis"-Darsteller schienen die Vorschriften eher nicht gefallen zu haben und er wolle sich jetzt lieber auf seine Karriere konzentrieren.

Getty Images Kaia Gerber und Austin Butler

ActionPress Kaia Gerber und Austin Butler im Juli 2023

