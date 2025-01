Verena Wriedts Sohn verbietet ihr Hochzeit mit neuem Partner

Moderatorin Verena Wriedt (50) hat in einem Interview mit Bunte offenbart, dass ihr elfjähriger Sohn Lio ihr eine klare Ansage gemacht habe, was das Thema Heiraten angeht. "Wehe, Mama, du heiratest noch mal", soll der Spross die Schauspielerin ermahnt haben. Der Grund: Für Lio habe es im Leben seiner Mama nur einen Mann gegeben, nämlich seinen verstorbenen Vater Thomas Schubert. Verena lebt aktuell in einer glücklichen Fernbeziehung mit ihrem neuen Partner. Sich an das Hochzeitsverbot ihres Sohnes zu halten, falle ihr aber nicht schwer. "Komischerweise ist das überhaupt nicht in meinem Kopf", entgegnete sie im Interview auf die Frage, ob sie sich denn überhaupt vorstellen könne, noch einmal zu heiraten.

Trotz der Distanz scheint Verenas Beziehung wunderbar zu funktionieren. Wie Verena gegenüber dem Magazin erklärt, würden sie und ihr Lebensgefährte sich regelmäßig treffen, da ein bloßes Wiedersehen alle paar Wochen für sie nicht infrage komme. Besonderen Wert lege sie darauf, dass die Verbindung nicht nur für sie, sondern auch für ihren Sohn gut funktioniert. Sie sehe ihre kleine Familie – sich und Lio – dabei als untrennbare Einheit, die es nur "im Doppelpack" gebe. "Ich bin einfach nur dankbar, dass wir unser Leben so gut meistern. Und dass ich das Glück hatte, einen tollen Mann kennenzulernen, der Lio und mir so guttut", resümierte sie die aktuelle Situation zufrieden.

Mit ihrem Sohn Lio verbindet die Moderatorin ein besonders enges Verhältnis. Nach dem plötzlichen Tod seines Vaters, Verenas Ehemann Thomas, war es ausgerechnet Lio, der seine Mutter bei der Suche nach einem neuen Glück unterstützte. 2021 war Thomas an einem Herzinfarkt verstorben, was die kleine Familie aus der Bahn warf. "Als Thomas starb, habe ich gesagt, ich will keinen neuen Mann, nie wieder", erklärte Verena damals gegenüber Bild. Doch schließlich führte ein Zufall im Urlaub zu ihrem jetzigen Liebesglück – dank Lios unermüdlicher Überzeugungskraft. "Es war Fügung. Er kam genau im richtigen Moment. Da er durch Lio kam, war es ein Segen", schwärmte Verena.

Instagram / verenawriedt Verena Wriedt mit ihrem Sohn Lio

Getty Images Thomas Schubert und Verena Wriedt, Ehepaar