So verliebt schwärmt Verena Wriedt von ihrem neuen Partner

Verena Wriedt (50) hat erneut ihr Liebesglück gefunden. Die Moderatorin, die im Sommer 2021 ihren Ehemann Thomas Schubert durch einen plötzlichen Herzinfarkt verlor, ist heute mit Dirk Hansen, einem 53-jährigen Unternehmer aus Leverkusen, zusammen. Der neue Mann in ihrem Leben fand über einen besonderen Umweg zu ihr: Auf einem Spielplatz half Dirk ihrem Sohn Lio bei Klimmzügen. Dieses kurze Treffen blieb dem Jungen so sehr in Erinnerung, dass er fast ein Jahr später erneut nach Dirk fragte – und so startete die Liebesgeschichte zwischen Verena und Dirk.

Verena erklärte nun im Gespräch mit Gala, wie bedeutsam diese neue Beziehung für sie ist. Besonders die Verbindung zwischen ihrem Sohn und ihrem Partner habe ihr Herz berührt. "Dirk bringt meinen Sohn und mich zum Lachen. Er hat Leichtigkeit zurück in unser Leben gebracht und dafür bin ich ihm unendlich dankbar", betonte die Moderatorin. Auch wenn sie ihre neue Liebe eigentlich privat halten wollte, entschied sie sich schließlich, ihre Geschichte öffentlich zu machen, um anderen Menschen in ähnlichen Lebenslagen Hoffnung und Mut zu geben. Dirk habe mit seiner beruhigenden und einfühlsamen Art einen wichtigen Platz in ihrem neuen Alltag eingenommen.

Die vergangenen Jahre waren für Verena eine intensive Zeit des Wandels. Der Verlust ihres Ehemanns brachte tiefe Trauer mit sich: "Ich dachte, ich schaffe das nie, diese tiefe Trauer und Traurigkeit zu überleben", doch Aufgeben war für sie keine Option. Sie wollte für ihren Sohn stark bleiben und die gemeinsame Zukunft gestalten. Jetzt, an der Seite ihres neuen Partners, sieht sie für sich und Lio eine hoffnungsvolle Zukunft. In einem früheren Interview ließ sie ihren Gefühlen freien Lauf: "Ich habe eine zweite Chance im Leben bekommen. Eine Chance, mit meinem Sohn zusammen glücklich zu sein." Diese neue Liebe scheint ihr Kraft und Zuversicht für die kommenden Jahre zu schenken.

Getty Images Verena Wriedt, TV-Bekanntheit

Instagram / verenawriedt Verena Wriedt mit ihrem Sohn Lio

