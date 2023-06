Zwei Jahre nach Tod: Verena Wriedt gedenkt ihres Ehemannes

Verena Wriedt (48) spricht offen über den Tod ihres Mannes. Sieben Jahre lang gingen die TV-Bekanntheit und ihr Liebster Thomas Schubert als Ehepaar durchs Leben. Ihr kleiner Sohn Lio sollte das Glück der beiden 2013 perfekt machen. Doch 2021 machten erschütternde Neuigkeiten die Runde: Thomas starb im Alter von nur 47 Jahren. Nun jährte sich der Todestag zum zweiten Mal. In einem Interview erinnerte sich Verena an ihren Thomas zurück.

"Wir hatten einen wunderbaren Tag, haben dann meinen Sohn abgeholt. Und plötzlich um 21 Uhr ist mein Mann weg. Einfach so. Ohne Vorwarnung. Herzinfarkt ist einfach so fies, weil man keine Chance hat, noch etwas zu sagen oder sich vorzubereiten", erzählte die 48-Jährige in der Sendung "Exclusiv Weekend". Außerdem fügte sie hinzu: "Ich habe bis zum Schluss gehofft, dass ein Wunder passiert, dass er einfach wieder aufwacht und sagt 'Komm', ich habe es überlebt, wir haben noch mal eine zweite Chance.'"

In den ersten Tagen nach Thomas' Ableben kümmerte sich Verena kaum um sich selbst, wie sie ebenfalls verriet. Ihr damals siebenjähriger Sohn Lio habe der Moderatorin schließlich geholfen. "So, Mama, jetzt pass mal auf! Du duschst jetzt, schminkst dich und ziehst dich an, kämmst deine Haare und dann gehen wir auf die Skater-Bahn", hatte der Kleine damals gesagt.

Getty Images Verena Wriedt im Januar 2020

Getty Images Thomas Schubert und Verena Wriedt in Berlin, Juli 2019

Instagram / verenawriedt Verena Wriedt mit ihrem Sohn Lio

