"Zweite Chance": Verena Wriedt stellt ihren Partner Dirk vor

Verena Wriedt (50) verlor im Sommer 2021 ihren Ehemann Thomas Schubert. Vier Jahre nach diesem Schicksalsschlag ist sie nun wieder in einer Beziehung. Im Interview mit RTL stellt die "PS - Das Automagazin"-Bekanntheit ihren neuen Partner vor. Ihr Freund heißt Dirk Hansen und ist Unternehmer aus Leverkusen. "Mir geht es richtig gut. Ich kriege Gänsehaut, weil ich einfach total dankbar bin. Weil ich das Gefühl habe, ich habe noch eine zweite Chance im Leben bekommen. Eine Chance, mit meinem Sohn zusammen glücklich zu sein. Und das hätte ich noch vor Kurzem niemals im Leben gedacht", berichtet die Moderatorin.

Nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes fiel es Verena erst schwer, sich auf einen neuen Partner einzulassen. Sie zog sich lange zurück, nahm sich Zeit für ihre Trauer und wurde in dieser schwierigen Phase von ihrem Sohn Lio gestützt, der schließlich eine maßgebliche Rolle in ihrer neuen Liebe spielte. Während eines Urlaubs auf Ibiza habe der Promi-Spross versucht, auf einem Outdoor-Fitnessplatz Klimmzüge zu machen, woraufhin Dirk zur Hilfe eilte. Die TV-Bekanntheit und der Geschäftsmann blieben danach vor allem über Social Media in Kontakt und gaben schließlich ihrer Beziehung eine Chance.

Thomas verstarb am 19. Juni 2021 im Alter von 47 Jahren an einem Herzinfarkt. Für Verena und den damals siebenjährigen Lio brach damit eine Welt zusammen. Im vergangenen Sommer jährte sich der Todestag zum dritten Mal. Zu diesem Anlass schrieb die Journalistin auf Instagram: "Drei Jahre ohne Dich. Und doch auch drei Jahre mit Dir. Man sagt, Zeit heilt alle Wunden. Heilen werden wir wohl nie. Vergessen werden wir nie. Und das habe ich verstanden. Genau darum geht es: nicht zu vergessen."

Anzeige Anzeige

Instagram / verenawriedt Verena Wriedt mit ihrem Sohn Lio

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Schubert und Verena Wriedt