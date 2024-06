Dritter Todestag: Verena Wriedt widmet Thomas rührende Worte

Drei Jahre sind bereits vergangen, seit Verena Wriedts (49) Leben von einem Tag auf den anderen komplett auf den Kopf gestellt wurde. Völlig überraschend verstarb ihr geliebter Ehemann Thomas Schubert mit gerade einmal 47 Jahren. Zum Jahrestag des schweren Schicksalsschlags widmet Verena ihrem Liebsten ergreifende Zeilen unter einem Beitrag auf Instagram. "Drei Jahre ohne Dich. Und doch auch drei Jahre mit Dir. Man sagt, Zeit heilt alle Wunden. Heilen werden wir wohl nie. Vergessen werden wir nie. Und das habe ich verstanden. Genau darum geht es: nicht zu vergessen", lauten ihre Gedanken unter dem Foto, das ihren Thomas zeigt.

Verena schreibt weiter von dem Prozess, den sie und ihr Sohn Lio seit ihrem Verlust durchlaufen: "Wir lernen, damit umzugehen, dass es Dich nur noch in der Erinnerung gibt. Aber die ist bunt. Wir haben die schönsten Erinnerungen an Dich. Mit Dir." Die Moderatorin betont auch, wie dankbar sie für die Unterstützung von Familie und Freunden sei. "Wir haben die wundervollsten Menschen um uns herum, die das Leben wieder lebenswert machen", lauten Verenas wertschätzende Worte. "Lio und mich gibt es nur mit diesem schweren Gepäck, danke fürs Tragen helfen", fügt sie hinzu. Zahlreiche Follower bekunden der 49-Jährigen in der Kommentarspalte ihr Beileid. Einige Nutzer, die ein ähnliches Schicksal teilen, schätzen Verenas Offenheit besonders: "Ich kann es so nachvollziehen. Mein Mann ist fast zwei Jahre nicht mehr da. Du hast die Gefühlswelt gut dargelegt."

Verena und Thomas hatten sich in einem Urlaub auf Ibiza kennengelernt. Das Paar war knapp sieben Jahre verheiratet. Im Sommer 2013 machte die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Lio das Glück der kleinen Familie perfekt. Der Kleine war erst sieben Jahre alt, als er seinen Vater verlor. Trotz seines Alters half er seiner Mama nach Thomas' Ableben, wo er nur konnte. "So, Mama, jetzt pass mal auf! Du duschst jetzt, schminkst dich und ziehst dich an, kämmst deine Haare und dann gehen wir auf die Skater-Bahn", lauteten Lios starke Worte, wie Verena damals in der Sendung "Exclusiv Weekend" erzählte.

