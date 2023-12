Verena Wriedt muss nach Tod ihres Mannes für Sohn stark sein

Verena Wriedt (48) bietet ihrem Sohn eine starke Schulter! Sieben Jahre lang waren die TV-Bekanntheit und Thomas Schubert miteinander verheiratet. 2013 hatte ihr gemeinsamer Sohn Lio das Liebesglück seiner Eltern gekrönt. Doch 2021 starb Thomas im Alter von nur 47 Jahren an den Folgen eines Herzinfarktes und hinterließ seine Frau und seinen Sohn. In dieser schweren Zeit musste Verena für ihren Sohn stark sein.

"Ich habe zu ihm gesagt: 'Papa ist immer bei dir, wenn du einen Rat von ihm brauchst, kannst du ihn fragen'", erzählt die 48-Jährige im Bunte-Interview. Sie hätten gemeinsam dieses Ritual geschaffen. "Anfangs sind wir dafür immer an die frische Luft gegangen, doch inzwischen wissen wir, er ist immer da, egal ob in der Schule oder bei einer Moderation", führt Verena fort. Um nicht in ein Loch zu fallen, habe sie für ihren Sohn stark sein müssen: "Es gab zwei Möglichkeiten, entweder mein Sohn und ich zerbrechen beide daran oder aber, ich gebe ihm all die Kraft, die ich habe, nehme ihn an der Hand und wir schaffen es gemeinsam."

Zu Thomas' zweitem Todestag erinnerte sich Verena an ihren geliebten Mann zurück. "Wir hatten einen wunderbaren Tag, haben dann meinen Sohn abgeholt. Und plötzlich um 21 Uhr ist mein Mann weg. Einfach so. Ohne Vorwarnung. Herzinfarkt ist einfach so fies, weil man keine Chance hat, noch etwas zu sagen oder sich vorzubereiten", erzählte sie in der Sendung "Exclusiv Weekend". Außerdem fügte sie hinzu: "Ich habe bis zum Schluss gehofft, dass ein Wunder passiert, dass er einfach wieder aufwacht und sagt 'Komm', ich habe es überlebt, wir haben noch mal eine zweite Chance.'"

Getty Images Verena Wriedt mit Ehemann Thomas Schubert auf der Berlin Fashion Week im Juli 2019

Instagram / verenawriedt Verena Wriedt mit ihrem Sohn Lio

Getty Images Verena Wriedt, TV-Bekanntheit

