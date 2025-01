23. Schwangerschaftswoche: Romina Palm spürt Baby noch nicht

Romina Palm (25) erwartet momentan ihr erstes Kind. Ihre Fans nimmt die Influencerin auf dieser spannenden Reise mit und gibt ihnen regelmäßig Updates auf Instagram. Am Mittwoch ist Romina in die 23. Schwangerschaftswoche gerutscht und hat damit bereits über die Hälfte ihrer Schwangerschaft geschafft. Doch ihr Baby konnte sie bisher noch nicht spüren, obwohl die meisten Mütter ungefähr in der 22. Schwangerschaftswoche die ersten Bewegungen des Nachwuchses wahrnehmen. Natürlich kann das von Frau zu Frau variieren. Die GNTM-Bekanntheit kennt ihre Fans und nimmt ihnen sofort den Wind aus den Segeln: "Ich habe eine Vorderwandplazenta, da spürt man sie [die Bewegungen] erst relativ spät."

Bei einer Vorderwandplazenta befindet sich die Plazenta direkt auf der Vorderseite der Gebärmutter, also direkt hinter der Bauchdecke. Das kann dazu führen, dass die werdende Mama ihr Baby weniger stark spürt. Für Romina ist das kein Grund zur Sorge. Sie versichert ihren Fans, sie regelmäßig zu updaten und zu informieren, sollte sie ihr Baby spüren. Aktuell ist ihr Nachwuchs ungefähr 30 Zentimeter groß, berichtet die 25-Jährige: "Küken ist gerade ungefähr so groß wie ein Maiskolben, wenn sie ausgestreckt ist."

Romina und ihr Partner Christian Wolf werden ganz bald Eltern einer kleinen Tochter sein. Eigentlich war sich die Netz-Bekanntheit sicher, Mutter eines Jungen zu werden. "Mein Bauchgefühl hat mich total hops genommen! Ich war zu 100 Prozent davon überzeugt, dass es ein Junge wird. Ich dachte, die mütterlichen Instinkte können nicht falsch sein. Tja, falsch gedacht", plauderte sie kürzlich auf Instagram aus. Ob Junge oder Mädchen – die Freude über den Nachwuchs könnte nicht größer sein.

Instagram / rominapalm Influencerin Romina Palm in Kapstadt, 2024

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm, November 2024

