Ernste Mimik: Molly-Mae Hague und Ex Tommy zusammen entdeckt

Molly-Mae Hague (25) und Tommy Fury (25) gehen seit einigen Monaten getrennte Wege. Nun wurden die Realitystars jedoch gemeinsam von Paparazzi entdeckt: Wie Bilder zeigen, die von The Sun veröffentlicht wurden, traf das einstige Love Island-Traumpaar vor dem Haus der Influencerin in Cheshire aufeinander. Der Profiboxer war allem Anschein nach dort, um ihre gemeinsame Tochter Bambi abzuholen, die von ihrer Mama kurz nach seinem Eintreffen herausgebracht wurde. Die Stimmung zwischen den beiden schien allerdings angespannt – obwohl Tommy lächelte, verabschiedete sich Molly-Mae mit einer ernsten Mimik. Währenddessen war auch ein Kamerateam vor Ort, allerdings ist nicht bekannt, für welches Projekt sie filmten.

Das Treffen der 25-Jährigen und ihres einstigen Partners kommt inmitten einiger Spekulationen um ein mögliches Liebes-Comeback. Ihre Beziehung endete zwar vor einigen Monaten, sie wurden aber an Silvester zusammen erwischt, als sie anlässlich des neuen Jahres Küsse austauschten. Darüber hinaus teilte Molly-Mae kürzlich ein niedliches Video ihrer Tochter im Netz, in dem in der Spiegelung eines Fensters die Gestalt eines Mannes zu erkennen war – den viele für ihren Ex-Verlobten hielten. "Ist das nicht Tommy im Hintergrund ihrer Instagram-Story von Bambi?", vermutete ein Fan auf Reddit.

Die britischen TV-Stars gingen fünf Jahre gemeinsam durchs Leben, bevor Molly-Mae sich im vergangenen Sommer dazu entschied, die Beziehung zu beenden. Wie das Ex-Paar erst kürzlich offenbarte, führten insbesondere Alkoholprobleme seitens Tommy zu dem Liebes-Aus. Die Entscheidung, sich zu trennen, fiel der Social-Media-Bekanntheit allerdings alles andere als leicht – und auch heute sind die Gefühle für den Vater ihres Kindes immer noch vorhanden. "Alles, was ich im Leben will, ist, bei ihm zu sein und noch ein Baby mit ihm zu haben und als Familie gemeinsam alt zu werden. In einem schönen Haus zusammenzuleben und ein schönes Leben zu führen", erklärte sie unter Tränen in ihrer Dokumentationsserie "Molly-Mae: Behind It All".

Anzeige Anzeige

Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague, Reality-TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige