Gewusst? Das macht Xander Stephingers Freundin beruflich

Im Mai machte Xander Stephinger überraschend publik, wieder in festen Händen zu sein. Durch die Beziehung steht auch seine Freundin Lilly verstärkt im Fokus der Öffentlichkeit. In ihrer Instagram-Story nutzt die frischgebackene Mama daher die Gunst der Stunde und richtet ein paar Worte an ihre neuen Follower. "Mein Spitzname ist Lilly – eigentlich heiße ich Aileen, aber der Name existiert irgendwie nur auf meinem Ausweis", beginnt sie ihr langes Statement und verrät unter anderem: "Ich habe einen völlig normalen Job. Ich bin seit 2013 Filialleiterin in dem Nonfood-Unternehmen Tedi und mache als Hobby seit ein paar Jahren ein bisschen Content auf Instagram."

Des Weiteren erklärt Lilly, dass sie nicht auf der Social-Media-Plattform sei, um ihre Follower "bis ins kleinste Detail" mit in ihr Privatleben zu nehmen. "Ich bin kein Realitystar und werde auch nie einer sein. Ich bin Lilly vom Land und teile einfach ein paar Dinge mit euch", betont die Tattooliebhaberin. Weiter hofft Lilly, auch Content ohne ihren Partner posten zu können – ohne sofort verurteilt zu werden, weil dieser nicht zu sehen ist.

Vergangene Woche wurden Lilly und Xander zum ersten Mal Eltern. Auf Instagram veröffentlichten die beiden eine niedliche Fotoreihe – ein Schnappschuss zeigt die beiden unter anderem mit ihrer kleinen Tochter auf dem Arm. Unter dem Beitrag verraten sie außerdem den Namen und den Geburtstag der Kleinen: "14.01.2025. Du bist nun endlich da, kleine Emma."

Instagram / xander_stephinger Xander Stephinger mit seiner Freundin Lilly, August 2024

Instagram / xander_stephinger Xander Stephinger mit seiner Partnerin Lilly und ihrer Tochter Emma

