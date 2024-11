"Chaotisch": Lady Gaga verrät Details zu ihrem neuem Album

Lady Gaga (38) hat nun endlich Details zu ihrem kommenden siebten Album verraten. Es sei aus einer Genre-Perspektive chaotisch. "Und ich denke, dass es auf diese Weise einen sehr persönlichen Blick in meinen Kopf als Produzentin und die Art und Weise, wie ich über Musik denke, ermöglicht", offenbarte sie in einem aktuellen Interview mit Vogue. Die Pop-Ikone, die mit Hits wie "Just Dance" (2008) Weltruhm erlangte, gab bereits im Oktober mit ihrer Single "Disease" einen ersten Vorgeschmack. Nun sprach sie ausführlich über den Klang und die Stimmung ihres neuen Werks, das im Februar veröffentlicht werden soll. Das Album ist ihre erste komplett eigene Produktion seit ihrem Erfolg mit "Chromatica" (2020) und verspricht eine spannende Weiterentwicklung ihres Sounds.

Schließlich ist Lady Gaga seit Beginn ihrer Karriere vor mehr als 15 Jahren dafür bekannt, musikalische Grenzen zu sprengen. "Wenn ich Songs schreibe, produziere und singe, schöpfe ich immer aus meinem Wissen über die Musikgeschichte und die vielen Künstler und Produzenten, die vor mir da waren", erklärte sie gegenüber Vogue. Mit dem neuen Album wolle sie jene Musik feiern, die sie zu dem gemacht habe, was sie heute sei. Trotz der ernsteren Themen verspricht sie jedoch, dass das Album Spaß machen und die Menschen zum Tanzen animieren werde. "Das Album ist nicht übermäßig ernst, es soll auf Partys, in Clubs oder zu Hause für persönliche Vergnügungsmomente genossen werden – um frei von Sorgen durch das Leben zu gehen."

Die "Joker 2"-Darstellerin betonte weiter, dass sie bei der Erstellung des Albums von ihrer tiefen Leidenschaft für das Produzieren von Musik angetrieben worden sei. Das noch unbetitelte Werk werde sich daher auf die Verschmelzung von Live-Instrumentierung und Programmierung konzentrieren – ein Ansatz, der laut Lady Gaga schon immer ein Grundpfeiler ihrer Karriere gewesen sei. Kritiker vergleichen das neue Album bereits mit ihrem gefeierten Werk "The Fame Monster" aus dem Jahr 2009. Diese ersten Infos könnten darauf hindeuten, dass Fans sich auf düstere Pop-Klänge freuen können, ähnlich wie sie in "Disease" zu hören sind.

In einem früheren Interview mit Vogue hatte Lady Gaga offen über die Herausforderungen während der Entstehungsphase ihres neuen Albums gesprochen: "Es gibt eine Menge Schmerz, der mit diesem Abenteuer verbunden ist." Trotz der emotionalen Strapazen habe sie im Studio allerdings Entspannung gefunden. "Wenn ich im Studio bin, kann ich mich meinen Dämonen stellen", meinte sie damals und weckte schon früh große Vorfreude auf das, was musikalisch noch zu erwarten ist.

Lady Gaga im Juli 2024

Lady Gaga und Joaquin Phoenix in "Joker: Folie à Deux"

Lady Gaga, Januar 2024