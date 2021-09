Silvia Wollny (56) ist die ständigen Fragen nach ihrem Beziehungsstatus leid. Für das Wollny-Oberhaupt läuft es beruflich momentan wie am Schnürchen: Die Wollnys erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit, außerdem ist die Blondine aktuell bei Kampf der Realitystars zu sehen. Und auch privat hat sie ihr Glück gefunden: Seit 2014 ist Harald Elsenbast (61) der Mann an ihrer Seite. Immer wieder machen jedoch Trennungsgerüchte die Runde – das geht Silvia mittlerweile ziemlich auf die Nerven!

In einem Q&A auf Instagram wollte ein neugieriger Fan der 56-Jährigen wissen, ob sie noch mit ihrem Partner zusammen sei – diese Frage bekam die Mutter von elf Kindern in den vergangenen Wochen und Monaten wohl häufiger gestellt. "Es kann nicht sein, dass jedes Mal diese blöde Frage kommt. Ich weiß nicht, warum bei einer Fragerunde jedes Mal darauf rumgetippelt wird", regte sich Silvia auf. An den Spekulationen sei nämlich nichts dran: "Harald ist hier und wir sind zusammen – und das schon seit siebeneinhalb Jahren."

Dennoch können bei dem Paar auch mal die Fetzen fliegen, wie die Zuschauer jüngst bei "Die Wollnys" im TV beobachteten. Dort stritten die Turteltauben wegen einer Tasse miteinander – Silvia kam Haralds Wunsch nämlich nicht nach, seine liebste Fan-Tasse nicht in dem Geschirrspüler, sondern per Hand zu waschen.

Anzeige

Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie, RTLZWEI Harald Elsenbast und Silvia Wollny

Anzeige

RTL2 Harald Elsenbast und Silvia Wollny in "Das Supermarkt-Quiz"

Anzeige

RTL2 Harald Elsenbast und Silvia Wollny in "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie" auf RTL2

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de