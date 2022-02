So bekommt man Silvia Wollny (57) nur selten zu Gesicht! Schon im Oktober 2018 erlitt ihr Partner Harald Elsenbast (61) während eines Türkei-Urlaubs einen Herzinfarkt und versetzt seine Familie in Schockstarre. Von den Strapazen hatte sich der gebürtige Rheinland-Pfälzer wieder halbwegs erholt. Doch nun erschüttert ein erneuter Rückschlag die Großfamilie: Harald hatte einen Schwächeanfall – und Familienoberhaupt Silvia ist am Ende ihrer Kräfte!

In der neuen Folge Die Wollnys befindet sich die TV-Familie im Ausnahmezustand. Nachdem Harald zu Hause zusammengebrochen war, liegt er nun im Krankenhaus. Vor allem Silvia macht die Situation schwer zu schaffen. Unter Tränen räumt die 57-Jährige ein: "Irgendwann kann man nicht mehr. Man empfindet auch Schmerzen, aber man gibt die hier nicht zu. Man kann die den Kindern auch nicht zeigen, man muss immer noch fröhlich sein, vernünftige Gespräche führen." Im Moment fehle ihr allerdings die Kraft. "Ich weiß nicht, wie es weiterlaufen soll", weint die einstige Kampf der Realitystars-Kandidatin.

Eigentlich hatten die Wollnys eine Menge vor. Unter anderem wollten sie bald auswandern und zunächst ein Probejahr im Ausland verbringen. Und auch die Taufe der Zwillinge von Sarafina (27) und Peter (29) ist geplant – diese steht aufgrund Haralds Gesundheit jedoch auf der Kippe. "Es steht fest, dass die Taufe abgesagt wird, wenn Harald nicht da ist", stellt die Twin-Mama klar.

RTL2 / Florian Appelgren Harald Elsenbast und Silvia Wollny

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny im August 2021

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihren Zwillingen Emory und Casey

