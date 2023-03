Die Lieben des Zorros: Das sind Antonio Banderas’ Frauen!

Single, nein danke! Antonio Banderas (62) spielte sich mit seiner Rolle als Zorro in den gleichnamigen Filmen in die Herzen der Fans. Der gebürtige Spanier zählt auch heute noch zur Elite Hollywoods. Erst im vergangenen Jahr flimmerte der Schauspieler an der Seite von Tom Holland (26) in "Uncharted" über die Kinoleinwände. Doch der Frauenschwarm ist seit seinem großen Erfolg immer in festen Händen gewesen. Diese drei Damen hatten Antonio für sich allein!

Von 1987 bis 1996 war der "Desperado"-Darsteller mit der Spanierin Ana Leza verheiratet gewesen. Ihr verdankt der Schauspieler seinen Durchbruch in Hollywood, da sie ihm Englisch beigebracht hatte. "Ohne sie hätte ich die Rolle in 'The Mambo Kings' nicht bekommen", gesteht Antonio im Gespräch mit Vanity Fair. Noch im Jahr der Scheidung heiratete der Superstar seine neue Frau – Melanie Griffith (65), die ihre Kinder Dakota Johnson (bekannt aus Shades of Grey) und Alexander Bauer (37) in das gemeinsame Leben mitbrachte. Bei der Hochzeit war die "Lolita"-Darstellerin schon mit Antonios leiblicher Tochter Stella Banderas (26) schwanger gewesen.

Nach fast 20 gemeinsamen Jahren wurde die Scheidung der beiden 2015 rechtskräftig. Bereits seit Ende 2014 ist Antonio mit der 20 Jahre jüngeren deutsch-niederländischen Investmentberaterin Nicole Kimpel in einer Beziehung. Trotzdem hat er noch einen guten Draht zu seiner Ex-Frau Melanie. "Sie ist immer noch ein Teil meiner Familie! Genauso wie Dakota und Alexander!", stellte der Hollywoodstar in einem früheren Interview klar.

Getty Images Melanie Griffith, Stella del Carmen und Antonio Banderas im August 2012

Getty Images Nicole Kimpel und Antonio Banderas bei den Golden Globe Awards im Jahr 2019

Getty Images Melanie Griffith und Antonio Banderas

