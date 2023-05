So trotzt Schauspielerin Melanie Griffith dem Hautkrebs!

Sie lässt sich nicht unterkriegen! Die Schauspielerin Melanie Griffith (65) hatte in der Vergangenheit bereits zweimal mit aggressivem Hautkrebs zu kämpfen. Wann immer sie mit neuen Narben oder Pflastern fotografiert wird, sorgen sich Fans um die Gesundheit des Hollywood-Stars. So auch Anfang des Monats, als Melanie blaue Flecken im Gesicht und an der Hand zeigte, die auf eine Dermabrasion hindeuten könnten. Diese bezeichnet das Entfernen oberster Hautzellen, um Krebs vorzubeugen. Trotz dieser belastenden Situation ist nun bekannt: Melanie lässt sich nicht unterkriegen!

Wie ein Insider gegenüber RadarOnline auspackt, lasse sich die Schauspielerin regelmäßig untersuchen: "Wenn etwas nicht in Ordnung ist, wird sich sofort darum gekümmert. Sie lässt sich nicht unterkriegen." Sie habe aus der Vergangenheit gelernt und nehme die Erkrankung keinesfalls auf die leichte Schulter. In der Vergangenheit hatte Melanie bereits davon gesprochen, dass sich das Tragen von Pflastern auch negativ auf ihre Psyche auswirke, nachdem sie in Hollywood jahrelang von ihrem Aussehen gelebt hatte. Ihre jetzige Vorsicht erlaube es dem Hollywood-Star trotz allem sein Lächeln nicht zu verlieren.

Die Frau von Antonio Banderas (62) nutzt ihre Erkrankung auch zur Aufklärung und hat folgenden Rat: "Benutzt Sonnenschutzmittel. Lasst euch von eurem Dermatologen untersuchen. Wenn ihr keinen habt, sucht euch einen oder geht in die nächste Klinik und lasst euch dort testen."

Anzeige

Getty Images Melanie Griffith im September 2019

Anzeige

Getty Images Melanie Griffith bei der Premiere von "How To Be Single" in New York City, 2016

Anzeige

Getty Images Melanie Griffith und Dakota Johnson bei einer Premiere in Hollywood, November 2021

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Melanie trotz allem ihr Lächeln nicht verliert? Beeindruckend, sie macht alles richtig! Schwierig, ich könnte das nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de