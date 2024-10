Dakota Johnson wurde von ihrer Mutter vor Obama blamiert

Im Interview mit Vanity Fair erinnerte sich Dakota Johnson (34) jetzt an ein peinliches Erlebnis zurück, das ihr ihre Mutter eingebrockt hatte. Während sicher jeder unangenehme Situationen kennt, war die Person, vor der Dakota sich blamiert fühlte, kein Geringerer als der ehemalige US-Präsident Barack Obama (63). Doch wie kam es zu dem peinlichen Vorfall? Dakotas Mutter Melanie Griffith (67) stellte ihre Tochter dem Politiker bei einem ersten Treffen vor – und ließ dabei verlauten, dass Dakota in dem Film "The Social Network" in Unterwäsche zu sehen sei. Laut Daily Mail fühlte sich die Schauspielerin durch diese schlüpfrige Enthüllung äußerst beschämt: "Ich bin gestorben. Ich bin innerlich gestorben", äußerte sie mit einem Augenzwinkern.

Mit Vanity Fair sprach Dakota in dem Interview nicht nur über dieses Ereignis, sondern auch über den zugehörigen Film. So berichtete sie auch von der Zeit am Set für den Film "The Social Network", für den sie mit nur 19 Jahren ihren Co-Darsteller Justin Timberlake (43) verführte. Sie gab zu, dass sie zunächst Vorurteile gegenüber dem Sänger und Schauspieler hatte, doch er erwies sich als sehr nett und freundlich. Laut People Magazine seien Dreharbeiten unter Regisseur David Fincher (63) jedoch äußerst intensiv, da er häufig zahlreiche Wiederholungen einer Szene verlange. Dakota bestätigte diese Gerüchte indirekt, als sie scherzte, dass sie die Dialoge für den Streifen bis heute auswendig könne.

Die Schauspielerin entstammt einer prominenten Familie und tritt mit ihrer Schauspielkarriere in die Fußstapfen ihrer Eltern Don Johnson (74) und Melanie. Trotz ihres eigenen Erfolgs sind Mutter und Tochter in der Öffentlichkeit nicht selten im Duo anzutreffen – wobei ihre Mutter Dakota auch schon in der Vergangenheit in Verlegenheit brachte. Sie fühle sich dadurch laut dem Magazin "wie eine Zwölfjährige". Dennoch pflegen Mutter und Tochter eine enge Beziehung und Melanie ist stets eine große Unterstützerin der Karriere von Dakota.

Getty Images Dakota Johnson im September 2024 in New York City

Getty Images Melanie Griffith, Dakota Johnson und Don Johnson im Februar 2016

