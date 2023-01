Freunde sind besorgt: Ist Melanie Griffiths Krebs zurück?

Melanie Griffith (65) musste in der Vergangenheit schon zweimal gegen eine aggressive Form von Hautkrebs kämpfen. 2018 hatte sich die Schauspielerin zuletzt ein Geschwür an der Nase entfernen lassen und hofft wohl, damit die Krankheit besiegt zu haben. Nun wurde die Ex-Frau von Antonio Banderas (62) aber mit einer frischen Narbe an ihrer Wange gesehen. Ihre Liebsten sind in Sorge – ist Melanies Krebs etwa zurück?

Die Mutter von Dakota Johnson (33) wurde jetzt beim Shoppen in West Hollywood fotografiert. Auf dem Bild, das PageSix vorliegt, ist gut zu erkennen: Eine neue Narbe, die sich über die linke Gesichtshälfte des Stars zieht. Ein Insider verriet gegenüber RadarOnline, dass sie erst vor Kurzem wieder Probleme mit Hautkrebs hatte. Ihre Familie sei besorgt um die Hollywood-Bekanntheit : "Die Menschen in ihrem Umfeld befürchten, dass sie einen Rückfall hatte, der eine weitere Operation erforderte."

Der Hautarzt Dr. Gabe Mirkin äußerte sich auch zu dem neuen Schnitt im Gesicht der 65-Jährigen: "Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei dieser Art von Operation um einen Hautkrebs handelte, ist sehr groß", erklärte der Dermatologe. Die Golden Globe-Gewinnerin selbst meldete sich aber noch nicht zu den Spekulationen.

Getty Images Melanie Griffith im September 2019

Getty Images Melanie Griffith und Dakota Johnson bei einer Premiere in Hollywood, November 2021

Getty Images Melanie Griffith, US-amerikanische Schauspielerin

