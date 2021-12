Sie hat ihr Liebesglück wieder gefunden! In Stephanie Davis' (28) Liebesleben ging es in den vergangenen Monaten ziemlich turbulent zu. Nach nur knapp einem halben Jahr Beziehung trennte sich die britische Schauspielerin Mitte November von Oliver Tasker. Aber allzu lange blieb die Beauty jetzt nicht allein, wie neue Fotos nun bestätigen: Stephanie ist nämlich ganz offensichtlich wieder in festen Händen!

Paparazziaufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen die 28-Jährige am Freitag mit einem jungen Mann auf den Straßen Manchesters flanieren. Total vertraut und ziemlich verliebt küssen sich die beiden auf den Bildern sogar und zeigen damit der ganzen Welt: Diese beiden sind gerade einfach superglücklich zusammen. Doch wer ist der Glückliche an Stephies Seite? Wie das Onlineportal berichtet, handelt es sich dabei um den 25-jährigen Joseph Mckalroy.

Dass Stephanie so schnell wieder in festen Händen ist, dürfte Fans ein wenig überraschen. Erst kürzlich hatte sich die "Celebrity Big Brother"-Kandidatin nämlich noch schwere Vorwürfe nach der Trennung von Oliver gemacht. So habe sie besonders bereut, ihrem Sohn Caben ihren Ex vorgestellt zu haben.

Instagram / stephaniedavis88 Stephanie Davis und Oliver Tasker

Instagram / stephaniedavis88 Stephanie Davis und ihr Sohn Caben

Getty Images Stephanie Davis bei der Party zum 25. Jubiläum des OK! Magazine, 2018

