Gibt es eine zweite Staffel von "Love Is Blind: Germany"?

Am vergangenen Sonntag ging die erste Staffel von Love Is Blind: Germany mit der mit Spannung erwarteten Reunion-Folge zu Ende. Seit dem Start am 3. Januar fesselte der deutsche Ableger der beliebten Netflix-Show Millionen von Zuschauern. In der Show testen Singles, ob Liebe tatsächlich blind ist und Verbindungen entstehen können, die über Äußerlichkeiten hinausgehen. Moderiert wurde das Format vom Ehepaar Stephanie Brungs (36) und Chris Wackert. Doch eine Frage drängt sich nun in den Vordergrund: Wird es eine zweite Staffel geben?

Offiziell hat Netflix eine Fortsetzung bisher noch nicht bestätigt, jedoch laufen bereits Vorbereitungen. Die Castingagentur Fameonme sucht derzeit für die Produktionsfirma Redseven Entertainment auf ihrer Website neue Singles, die bereit sind, sich dem Experiment zu stellen. Gesucht werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter von 23 bis 45 Jahren, die nicht mehr an oberflächlichen Dates interessiert sind, sich aber auf der Suche nach der "wahren Liebe" befinden. Die Dreharbeiten sind laut der Agentur für die Zeit von Mitte März bis Mitte Mai 2025 angesetzt.

Aus der aktuellen Staffel geht ein Ehepaar hervor: Lediglich der Immobilienmakler Ilias und die Sachbearbeiterin Alina gaben sich vor dem Traualtar das Jawort. Die ehemalige Immobilienmaklerin Hanni brachte vor versammelter Hochzeitsgesellschaft das Eheversprechen nicht über die Lippen. Auch Sally bekam vor dem Altar kalte Füße – sie und Medina heirateten ebenfalls nicht.

Anzeige Anzeige

Netflix "Love Is Blind: Germany"-Kandidaten und Moderatoren

Anzeige Anzeige

Netflix Ilias und Alina von "Love Is Blind: Germany"

Anzeige Anzeige

Anzeige