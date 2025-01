Walentina Doronina schießt gegen "Love Is Blind"-Hanni

Walentina Doronina (24) ist mal wieder auf Kampf aus! Die Reality-TV-Bekanntheit hat wohl Wind davon bekommen, dass Love Is Blind: Germany-Kandidatin Hanni nicht gerne mit ihr verglichen wird. Die Kölnerin teilte im Oktober 2024 ein Instagram-Video, in dem sie zeigt, wie sie ihre falschen Wimpern aufklebt. "Ihr sagt immer, ohne Wimpern sehe ich aus wie Walentina Doronina", betitelte die Influencerin den Clip und fügte noch einen weinenden Emoji hinzu. Auch in den Kommentaren ließ Hanni durchsickern, dass sie nicht Walentinas größter Fan ist. Auf die Nachricht "Omg nein niemals, du bist viel zu hübsch! Und der Charakter ist auch 2864839292 Mal besser" von einer ihrer Followerinnen antwortete sie nämlich mit einem Herzchen. Walentina lässt sich das nun nicht mehr gefallen.

In ihrer Social-Media-Story postete Wale ein altes Video, in dem Hanni den Tränen nahe darüber redet, früher meist auf ihr Aussehen reduziert worden zu sein. Dass die ehemalige Immobilienmaklerin dann allerdings nicht gerne hört, dass sie der 24-Jährigen ähnelt, scheint Wale ziemlich lustig zu finden. "Heult rum, weil sie aufs Aussehen 'reduziert wird', aber geht aufs Aussehen einer Frau", beschwerte sich Walentina und hinterlegte ihre Story statt mit Musik mit einer Lachspur. Dann machte sie allerdings ernst. "Weißt du, im November gibt es so ein Event, das nennt sich Fame Fighting — vielleicht kannst du da dann mal endlich dein wahres Gesicht zeigen", forderte die Ex on the Beach-Bekanntheit den Reality-Neuling heraus.

Hanni ist allerdings nicht die Erste, gegen die Walentina in den Ring steigen will. Nachdem sie ihre "Fame Fighting"-Gegnerin Hati Suarez 2024 per technischem Knockout besiegte, sagte Wale auch Paulina Ljubas (28) den Kampf an. Bei Germany Shore krachte es zwischen den beiden TV-Persönlichkeiten immer wieder und Walentina hätte nichts dagegen, diese Auseinandersetzung beim Promiboxen zu klären. "Ich bin auf jeden Fall bereit, wieder bei 'Fame Fighting' zu kämpfen, wenn denn die passende Gegnerin dasteht. Und so eine Paulina oder so...", verkündete Walentina während eines TikTok-Livestreams.

Instagram / hannihase "Love is Blind: Germany"-Kandidatin Hanni

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Realitystar

