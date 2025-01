Steigen Paulina Ljubas und Walentina in Fame-Fighting-Ring?

Paulina Ljubas (28) und Walentina Doronina (24) werden in diesem Leben wohl keine Freundinnen mehr! Nachdem es bei Germany Shore immer wieder heftig zwischen den Reality-Sternchen gekracht hatte, könnten die beiden ihren Streit jetzt vielleicht sogar beim Promiboxen Fame Fighting austragen. Walentina scheint zumindest nicht abgeneigt zu sein, mit ihrer Kontrahentin in den Ring zu steigen. "Ich bin auf jeden Fall bereit, wieder bei Fame Fighting zu kämpfen, wenn denn die passende Gegnerin dasteht. Und so eine Paulina oder so...", meinte sie nun in einem TikTok-Livestream. Wale habe auch schon von Show-Organisator Eugen Lopez gehört, dass Paulina ebenfalls Lust hätte, sich dem Fight zu stellen.

Für Walentina wäre es bereits das zweite Mal, dass sie eine Auseinandersetzung von "Germany Shore" bei "Fame Fighting" austrägt: 2024 trat sie gegen Hati Suarez an, mit der sie sich in dem Reality-Format ebenfalls heftig gestritten hatte. Dass Paulina sich dem Kampf aber wirklich stellt, scheint die 24-Jährige ein wenig zu bezweifeln. "Aber viele sind ja auch Bluffer, wisst ihr. Wenn es dann wirklich drauf ankommt...", betonte sie weiter. Für die aktuell vierte Staffel "Germany Shore" steht sowieso noch das große Wiedersehen an – und da kann ihrer Meinung nach offenbar noch so einiges passieren.

Walentina ist bekannt dafür, im TV gerne mal für Stress zu sorgen. Mit Paulina schoss sie bei "Germany Shore" aber den Vogel ab. Schon in der vergangenen Staffel zickten die beiden sich heftig an – und in der neuen Staffel machten sie dann da weiter, wo sie aufgehört hatten. Unter anderem warf Paulina der gebürtigen Essenerin vor, ihren mittlerweile Ex-Freund Can Kaplan in der Show gleich mehrfach betrogen zu haben. "Ich war hautnah dabei, wie zweimal fremdgegangen wurde", erklärte die 28-Jährige im Podcast "Blitzlichtgewitter". Walentina reagierte, indem sie einige Wochen später ein Video aus ihrer Zeit bei Are You The One? postete. Darauf zu sehen: Wale und Paulinas jetziger Freund Tommy Pedroni (29) beim heftigen Knutschen. "Wenn du mich mit so was provozieren willst, musst du echt früher aufstehen. Das Ding ist so alt wie deine letzte TV-Ausstrahlung. [...] Das ist selbst für dich peinlich", schoss Paulina bei Instagram zurück. Das letzte Wort ist hier sicher noch nicht gesprochen.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina im September 2024

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Tommy Pedroni und Paulina Ljubas im Dezember 2024

