Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht nähern sich wieder an

Yeliz Koc (31) hat bestätigt, dass sie wieder Kontakt zu Jimi Blue Ochsenknecht (33) hat. Nach einer längeren Funkstille zwischen dem Ex-Paar, das die gemeinsame Tochter Snow Elanie Koc (3) verbindet, gab es erstmals wieder ein persönliches Treffen. "Jimi und ich haben Kontakt. Er hat Snow bereits jetzt auch schon gesehen", verrät die TV-Bekanntheit vor ihrem Einzug ins Dschungelcamp gegenüber RTL. Ganz sicher scheint sich die Beauty über die neuen Entwicklungen allerdings noch nicht zu sein. "Ich nehme das aber genau unter die Lupe und beobachte das erst mal", fügt sie hinzu.

Jimi ist aber nicht der einzige Ex, der wieder in ihr Leben getreten ist: Zusammen mit Jannik Kontalis, den sie in der Show Make Love, Fake Love kennen und lieben gelernt hat, feierte sie kürzlich ihr Liebes-Comeback, nachdem sich die beiden im Juni 2023 getrennt hatten. Jannik hat von Anfang an eine besondere Vaterrolle für Snow übernommen. "Er hat ja alles gemacht, als wäre es sein Kind. Das kann auch nicht jeder", schwärmte die ehemalige Bachelor-Kandidatin kürzlich im Interview mit RTL.

Yeliz und Jimi Blue blicken auf eine turbulente gemeinsame Vergangenheit zurück. Ihre Beziehung endete noch in der Schwangerschaft, was in der Öffentlichkeit für große Aufmerksamkeit sorgte. Während Yeliz sich auf ihr Leben als Mutter konzentrierte, hielt der Musiker sich zurück. Im Februar 2024 stellte er klar, dass er sich nicht als Vater von Snow sieht, sondern vielmehr als "unfreiwilliger Erzeuger". Allerdings schien es schon in den vergangenen Monaten, als würde sich das Ex-Paar ihrem Sprössling zuliebe wieder annähern.

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc und Jannik Kontalis im Januar 2025

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht, Musiker

