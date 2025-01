Dann starten die neuen "Wer stiehlt mir die Show?"-Folgen

Auch im Jahr 2025 geht die erfolgreiche Spiel- und Quizshow rund um Joko Winterscheidt (46) weiter. Bisher äußerte sich der Sender noch nicht dazu, ab wann es am Sonntagabend auf ProSieben wieder kompetitiv wird, doch nun wurde der Start der neuen Staffel in einer offiziellen Pressemitteilung endlich bestätigt: Wer stiehlt mir die Show? geht ab dem 2. März 2025 mit sechs neuen Folgen in eine weitere Runde.

Bereits im November vergangenen Jahres wurden die Stars bekannt gegeben, die sich trauen, gegen Joko anzutreten. Bei den Show-Dieben der diesjährigen Staffel sorgen Schauspielerin Heike Makatsch (53), Musiker Rea Garvey (51) und Comedian Teddy Teclebrhan für den nötigen Promi-Faktor. Mit Letzterem kehrt sogar ein erfahrener Gegner Jokos ans Ratepult zurück. "Ein Panel bestehend aus Heike Makatsch, Teddy Teclebrhan und Rea Garvey erinnert mich ein bisschen an ein steppendes Pferd", äußert sich der beliebte Moderator persönlich zu seinen Kontrahenten. Er zeigt sich siegessicher und ergänzt: "Es ist edel und schön, weiß aber rein gar nichts zum Thema Geografie oder Systemtheorie. Also Staffel neun kann kommen."

Das Konzept der erfolgreichen TV-Show ist simpel: Neben den drei Prominenten tritt in jeder Show ein Wildcard-Gewinner gegen den 46-Jährigen an. Die Quiz-Kategorien und das Halbfinale sind unterteilt in drei Gewinnstufen. Nach jeder Gewinnstufe scheidet ein Kandidat aus. Im Finale tritt Joko dann im direkten Duell gegen die zuletzt verbleibende Person an. Der Gewinner des Finales darf in der anschließenden Folge selber das Zepter übernehmen – und die Show nach eigenen Vorstellungen moderieren und gestalten. Wenn Joko im Finale verliert, muss er in der kommenden Folge selbst als Kandidat antreten und sich seine Sendung zurück erkämpfen.

Getty Images Teddy Teclebrhan, Comedian

Getty Images Joko Winterscheidt im Mai 2024

