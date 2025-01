Haus ade: Coupleontour-Nessi zieht in eine eigene Wohnung

Nessi (28) von Coupleontour hat ein neues Zuhause gefunden. Die Influencerin hatte lange Zeit gemeinsam mit ihrer Ex-Partnerin in einem gemütlichen Eigenheim gelebt. Nach der Trennung vor einigen Monaten hatte sich jedoch nicht nur der Alltag der beiden Frauen, sondern auch die Wohnsituation verändert. Mittlerweile wohnt Ina (28) in einer eigenen Wohnung in Köln und auch Nessi hat nun aufregende Neuigkeiten: "Ich habe jetzt offiziell den Mietvertrag unterschrieben", erzählt sie voller Freude ihren Fans auf Instagram.

Die Mama einer Tochter weiß auch schon ganz genau, welcher Baustelle sie als Erstes an den Kragen gehen will. "Ich werde jetzt Schritt für Schritt, Raum für Raum alles aussortieren. Ich werde in jeden Schrank reingucken und alles, was ich nicht mehr brauche, was ich nicht mehr mitnehmen möchte, muss alles radikal aussortieren werden", erklärt Nessi auf Social Media. Ihren Fans verspricht sie außerdem, eine Tour durch die neue Wohnung abzufilmen. Eine Küche und ein paar Einbauschränke seien bereits vorhanden. Einige andere Möbel nehme sie aus dem Haus, in dem sie aktuell wohnt, mit.

Acht Jahre lang gingen Nessi und Ina gemeinsam durchs Leben. In ihrer Beziehung gaben sie sich nicht nur das Jawort, sondern bekamen auch eine gemeinsame Tochter. Deren Geburt wurde allerdings von einem schweren Schicksalsschlag überschattet: Ina erlitt einen Schlaganfall und musste einige Zeit im Krankenhaus verbringen. Diese Umstände haben aber nicht zur Trennung geführt, wie die beiden Frauen im Interview mit Bild betonten: "Der Schicksalsschlag war nicht der Grund für unsere Trennung, da dieser uns vielmehr zusammengeschweißt hat, wir ein stärkeres Team geworden sind und selbst jetzt – nach der Trennung – immer noch füreinander da sind."

Nessi von Coupleontour mit Tochter Olivia auf Mallorca

Nessi und Ina von Coupleontour

