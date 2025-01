Molly-Mae und Tommy Fury feiern Bambis zweiten Geburtstag

Nach all dem Drama in den vergangenen Monaten haben Molly-Mae Hague (25) und Tommy Fury (25) wieder Grund zum Feiern: Tochter Bambi wird heute zwei Jahre alt! Im Januar 2023 erblickte die Kleine das Licht der Welt – an die ersten Tage als Mama erinnert sich die TV-Persönlichkeit noch ganz genau. "Ich wünschte ich hätte damals gewusst, was ich heute weiß... dass die beste Zeit gleich um die Ecke wartet. [...] Ich kann es kaum glauben, dass ich schon zwei Jahre Mama bin und die Mutterschaft mehr liebe, als ich es mir je hätte vorstellen können", schwärmt die Unternehmerin zu einem alten Instagram-Video, in dem Bambi noch ganz jung war. "Mami liebt dich mehr als Worte jemals erklären könnten", widmet sie ihrer Tochter eine rührende Botschaft.

Auch Papa Tommy weiß noch ganz genau, wie es war, seine Kleine das erste Mal im Arm zu halten. Wie der Profiboxer in seiner Instagram-Story zeigt, kann er kaum glauben, wie schnell die Zeit vergeht – so hielt er gefühlt gerade eben noch sein Neugeborenes und im nächsten Moment feiern sie den zweiten Geburtstag. Und anscheinend genießt Bambi ihren Ehrentag heute tatsächlich im Beisein ihrer beiden Eltern. Wie auf Social Media zu sehen ist, ist Tommy trotz Beziehungsaus bei Molly und seinem Mädchen zu Besuch.

Die Reality-TV-Bekanntheiten hatten sich im vergangenen August nach rund fünf Jahren Beziehung getrennt. "Ich muss euch schweren Herzens sagen, dass die Beziehung zwischen mir und Tommy zu Ende ist", verkündete Molly das Liebes-Aus damals plötzlich auf Instagram. Für die Fans des Love Island-Paares kam die Nachricht äußerst überraschend, da der Sportler ein Jahr zuvor um die Hand seiner Liebsten angehalten hatte – die große Hochzeit hätte dieses Jahr stattfinden sollen.

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und ihre Tochter Bambi, Januar 2025

Instagram / tommyfury Tommy Fury mit seiner Tochter Bambi, Januar 2023

