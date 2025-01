Nach Sex-Marathon: Bonnie Blues Noch-Ehemann schämt sich

Bonnie Blue machte kürzlich mit einem fragwürdigen Rekord auf sich aufmerksam: Die OnlyFans-Creatorin behauptete, innerhalb von zwölf Stunden sage und schreibe 1.057 Mal Geschlechtsverkehr gehabt zu haben. Einem stößt das aber wohl ganz besonders übel auf: ihrem Mann Oliver Davidson, mit dem sie sich derzeit in einem Scheidungsprozess befindet. Wie enge Freunde des Rugbyspielers nun gegenüber der Daily Mail behaupten, ist dieser überhaupt nicht angetan von dem Rekord und sei "wütend auf seine Frau und wolle nichts mehr mit ihr zu tun haben." Zudem betonte der Bekannte weiter: "Es ist schockierend, sie macht das nur aus Publicity-Gründen. Wir haben alle Mitleid mit ihm."

Bonnie und Oliver lernten sich schon mit 15 Jahren kennen und lieben. 2022 folgte dann der nächste große Schritt, und die beiden schworen sich die ewige Treue. Kurz darauf gab sie ihren Job in einer Personalvermittlung auf, um Cam-Girl zu werden – angeblich sogar auf das Drängen ihres Mannes hin. In dem Podcast "Dream On" erzählte sie: "Damals wollte keiner von uns beiden Montag bis Freitag arbeiten. Wir wollten mehr vom Leben haben. Wir wussten, dass man sich nicht verändert, wenn man seine Arbeit macht wie bisher." Oliver habe sie schließlich dazu ermutigt, den Schritt zu wagen. Letztendlich trennte sich das Paar – laut Bonnie hatte das aber nichts mit ihrer Arbeit als Erotikmodel zu tun.

Doch trotz möglicher Konsequenzen und der Tatsache, dass sie offenbar den Zorn ihres Verflossenen damit auf sich zieht, bereut sie es nicht, den umstrittenen Rekord aufgestellt zu haben, wie sie kurz danach im Podcast "Getting There" ausplauderte: "Mein Leben hat sich dadurch so sehr verändert. Ich habe meine Familie noch nie so glücklich gesehen. Ich habe mich noch nie so glücklich gesehen, wenn ich in den Spiegel schaue. Ich bin so stolz auf das, was ich erreicht habe und was ich erreichen werde."

Anzeige Anzeige

Instagram / bonnie_blue_xox Bonnie Blue, Internet-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / bonnie_blue_xox Bonnie Blue, Internet-Star

Anzeige Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass Bonnies Mann so negativ auf den Rekord reagiert? Ja, ich finde das total normal! Na ja, als sie zusammen waren, war er ja auch damit einverstanden. Ergebnis anzeigen