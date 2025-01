Prinz William boxt bei Charity-Event gegen Obdachlosigkeit

Prinz William (42) hat sich in West-London bei der Wohltätigkeitsorganisation Centrepoint erneut seiner Mission gegen Obdachlosigkeit gewidmet. Dabei zeigte der dreifache Vater ungeahnte Fähigkeiten im Boxring, als er an einer Trainingseinheit der BoxWise Foundation teilnahm, die benachteiligten Jugendlichen sportliche Chancen bietet. Unter Anleitung eines Trainers schlug der Prinz einige Jabs und Haken. "Ich sollte wieder mit dem Boxen anfangen. Es ist schon eine Weile her, aber es ist richtig harte Arbeit", sagte er lachend. Anschließend nahm er sich Zeit, um mit den jungen Menschen zu sprechen, die durch Centrepoint unterstützt werden, und hörte deren beeindruckende Lebensgeschichten.

Centrepoint, dessen Schirmherr William seit 2005 ist, begleitet Menschen wie Bethany und Nora, die in jungen Jahren obdachlos wurden und dank der Hilfe der Organisation neue Perspektiven fanden. Bethany, die mit 17 Jahren obdachlos war, konnte schließlich an der London School of Economics studieren. "Es hat mein Leben verändert", erklärte sie. Auch Nora hat es geschafft: Sie hat sich ein eigenes Haar- und Schönheitsstudio aufgebaut. Der zukünftige König betonte, wie wichtig es sei, jungen Menschen früh zu helfen: "Mit der richtigen Unterstützung ist vieles möglich." Der Centrepoint-Chef lobte William als wahren Botschafter für soziale Themen und betonte, wie ehrlich interessiert der Kronprinz sei.

Nach seinem Centrepoint-Besuch reiste William nach Monaco, um bei einem Champions-League-Spiel seines Lieblingsvereins Aston Villa dabei zu sein. Er wurde dort fotografiert, wie er angespannt das Spiel verfolgte – leider verlor Villa 0:1. Williams Liebe für seinen Fußballclub ist mittlerweile weithin bekannt. Erst vor Kurzem traf er eine Gruppe Villa-Fans in Birmingham und stellte dabei unter Beweis, dass er kein Schönwetter-Fan ist. In einem Pub plauderte er bei einem Cider über das Team und nahm sich Zeit für die Anhänger. "Ich war ziemlich erstaunt darüber, wie engagiert er sich für den Verein einsetzte", schwärmte einer der Fans über den Prinzen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William im Januar 2025 während eines Charity-Events bei Centrepoint in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige