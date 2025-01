"Stark ansteckend": Dschungelbegleiter Rafi Rachek ist krank

Rafi Racheks (35) Partner Sam Dylan (33) ist diesjähriger Dschungelcamp-Kandidat. Daher ist der Rettungssanitäter natürlich als Begleitperson mit seinem Liebsten nach Down Under gereist. Seither ist es aber überraschend still geworden auf Rafis Instagram-Profil – bis jetzt. "Eigentlich wollte ich mich vor zwei, drei Tagen bei euch melden, doch mir geht's momentan überhaupt nicht gut. Ich bin seit Tagen allein auf meinem Zimmer, da ich immer noch stark ansteckend bin", erklärt der Sommerhaus der Stars-Gewinner seine mediale Abwesenheit. Rafi hofft zudem, in den kommenden Tagen mehr mit seinen Fans teilen zu können.

Aufgrund von Sams Berichten wurde bereits in den vergangenen Tagen vermutet, dass Rafi erkrankt ist. "Hinter den Kulissen war einfach schon total viel Drama. [...] Dazu kommt, dass ich heute evakuiert wurde", klagte der Reality-TV-Star den Followern sein Leid. Da seine Begleitperson erkrankt ist, musste Sam sogar die Räumlichkeiten wechseln: "Ich wurde sofort in einem anderen Zimmer untergebracht. Wenn ich krank werden würde, wäre das jetzt ein Totalausfall."

Wie sich Sam im Dschungel wohl schlagen wird? Vor wenigen Tagen verkündete er im Gespräch mit RTL, dass er sich in den Prüfungen nicht die Finger schmutzig machen will: "Die anderen sollen mal die Sterne mit nach Hause bringen [...]. Mal gucken, ob ich damit durchkomme." Der 33-Jährige verriet zudem, dass er an Höhenangst leide und alles hasse, "was krabbelt und kriecht".

Anzeige Anzeige

RTL Deutschland Sam Dylan und Rafi Rachek, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten

Anzeige Anzeige

RTL / Boris Breuer Sam Dylan, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

Anzeige Anzeige