Sam Dylan hat keine große Lust auf die Dschungelprüfungen

Sam Dylan (33) geht das Abenteuer Dschungelcamp offenbar ganz gelassen an. Erst vor wenigen Tagen wurde offiziell bestätigt, dass der TV-Star in diesem Jahr in der Realityshow zu sehen sein wird. Großartigen Stress macht er sich dabei aber wohl nicht, wie er nun im Interview mit RTL ausplauderte. In den berüchtigten Dschungelprüfungen will er sich nämlich nicht unbedingt die Hände schmutzig machen: "Die anderen sollen mal die Sterne mit nach Hause bringen [...]. Mal gucken, ob ich damit durchkomme."

Ob er sich im australischen Busch wohl dennoch seinen Ängsten stellen muss? Der Das Sommerhaus der Stars-Sieger leidet nämlich nicht nur unter Höhenangst, sondern hasst auch "alles, was krabbelt und kriecht". Auch die Nachtwache ist eigentlich so gar nicht nach seinem Geschmack, wie er weiter ausplauderte: "Da wird ja auch immer eine komische Feuerwache gemacht. Ich lasse erst mal die Männer…" Stattdessen hat der ehemalige Prince Charming-Kandidat ganz andere Dinge, um die er sich in der Show kümmern will: Er möchte seinen Mitcampern pikante Fragen stellen. Eine ganz bestimmte hat sich der Entertainer auch schon überlegt: "Wie war Boris Becker im Bett? Das interessiert mich ja alles!"

Wie weit Sam mit dieser Einstellung kommen wird, wird sich ab dem 24. Januar zeigen. Doch die Konkurrenz ist groß: Neben ihm ziehen auch das Model Lilly Becker (48), die Sängerinnen Anna-Carina Woitschack (32) und Edith Stehfest sowie die Moderatorin Nina Bott (47) und der GZSZ-Star Timur Ülker (35) ein. Um die Dschungelkrone kämpfen außerdem der Fußballkommentator Jörg Dahlmann (66), der Sportler Jürgen Hingsen (66) und der Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss. Und auch die Realitystars Maurice Dziwak (26), Yeliz Koc (31) und Alessia Herren (22) werden Sam den Thron sicherlich nicht kampflos überlassen.

Getty Images Sam Dylan im April 2024

ActionPress / Michael Timm Sam Dylan, Realitystar

