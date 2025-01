Zehn Monate alt: Renata Lusin schwärmt von Tochter Stella

Renata Lusin (37) kann ihr Familienglück noch immer kaum fassen. Vergangenes Jahr ist die Profitänzerin Mama geworden – mit ihrem Mann Valentin (37) bekam sie die kleine Stella. Mittlerweile ist ihr Töchterchen schon zehn Monate alt. In einem rührenden Text auf Instagram reflektiert die Let's Dance-Bekanntheit nun die vergangene Zeit mit ihrem Spross. "Wir sind so dankbar und glücklich, sehr intensiv mit ihr die Zeit verbracht zu haben und die Entwicklung so intensiv zu verfolgen", schwärmt Renata. Zusammen mit Stella hat das Paar viele tolle Erinnerungen geschaffen und neue Orte entdeckt: "Urlaub auf Kreta, mit dem Camper an die Ostsee, Türkei, zusammen die 'Let's Dance'-Tour gerockt und ganz Deutschland bereist, Ägypten, sogar Ischgl in den Bergen."

Ihre Tochter sei immer am Lächeln und "das süßeste Baby auf dieser Welt", schreibt die stolze Mama. Auch sei Renata sehr dankbar dafür, dass sie Stella stillen durfte: "Ich bin so stolz auf mich und auf uns, trotz unseres Berufs und aller Bedingungen, dir diese wichtige gesunde Grundlage gegeben zu haben. Und unsere Bindung und die Zeit waren unbeschreiblich!" Auch wenn ihr Kind immer größer wird und die 37-Jährige in manchen Momenten schon loslassen muss, betont sie: "Ich glaube, egal wie groß du wirst, bleiben wir für immer verbunden!"

Ihr Weg zu ihrem Babyglück war für Renata und ihren Mann Valentin nicht leicht. Ihr Kinderwunsch blieb lange unerfüllt – die Tänzerin erlitt drei Fehlgeburten. Auf die Frage eines Followers, ob sie sich ein zweites Kind wünschen, antwortete sie deshalb: "Ehrlich gesagt, wir wollen nichts mehr planen, um nicht noch mal so hart enttäuscht zu werden, wie wir es mit drei Fehlgeburten erlebt haben." Sollten sie noch einmal Eltern werden dürfen, würden sie sich sehr freuen – aber wenn nicht, sind sie glücklich mit ihrer Stella.

Instagram / renata_lusin Renata Lusin mit ihrem Papa und Tochter Stella, Türkei 2024

Instagram / renata_lusin Renata Lusin und ihr Baby Stella

