Wünschen sich Renata und Valentin Lusin ein zweites Kind?

Im März 2024 wurden Renata (37) und Valentin Lusin (37) zum ersten Mal Eltern. Töchterchen Stella ist für die Let's Dance-Bekanntheiten ein wahrer Segen, denn hinter dem Paar liegt ein langer Kinderwunsch. Auf Instagram beantwortet die Profitänzerin die Frage ihrer Follower, ob sie sich noch mal Nachwuchs wünscht. "Es ist immer so eine typische Frage in der Gesellschaft, die viele Frauen nach dem ersten Kind bekommen. Mittlerweile bekomme ich mehr und mehr solche Fragen", schreibt Renata zu einem Familienfoto und fügt hinzu: "Ehrlich gesagt, wir wollen nichts mehr planen, um nicht noch mal so hart enttäuscht zu werden, wie wir es mit drei Fehlgeburten erlebt haben."

Renata und Valentin scheinen sich bei der Familienplanung keinen Druck zu machen. Wenn sie von Gott mit einem weiteren Kind gesegnet werden, würden sich die stolzen Eltern selbstverständlich darüber freuen. "Wenn nicht, dann sind wir schon so unglaublich glücklich, Eltern von Stella zu sein", schließt Renata ihren Beitrag ab.

Hinter Renata und Valentin liegt ein langer Kinderwunsch. Drei Fehlgeburten musste das Paar verkraften. Dass Stella fast schon ein Jahr auf der Welt ist, ist für ihre Mama etwas ganz Besonderes. Vor wenigen Tagen teilte die 37-Jährige eine emotionale Zusammenfassung ihres ersten Jahres als Mama im Netz: "Nach drei Fehlgeburten in Folge ist im März dieses Jahres endlich unser kleines, großes Wunder geboren! Stella erfüllt uns mit so viel Liebe, so viel Lachen und unvorstellbarem Glück! Unser erstes Jahr haben wir als Eltern gemeistert."

Anzeige Anzeige

Instagram / renata_lusin Renata Lusin und ihre Tochter Stella

Anzeige Anzeige

Instagram / renata_lusin Renata Lusin mit ihrer Tochter Stella, November 2024

Anzeige Anzeige