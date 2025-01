Cameron Diaz wollte eigentlich nicht ins Filmbusiness zurück

Nach fast einem Jahrzehnt Pause ist Cameron Diaz (52) zurück auf der großen Leinwand – doch ob das eine dauerhafte Rückkehr bedeutet, lässt die Schauspielerin offen. Mit "Back in Action", einer Action-Komödie, die ab Januar auf Netflix verfügbar sein wird, feiert sie ihr Comeback. Der Film, in dem sie an der Seite von Jamie Foxx (57) zu sehen ist, markiert ihre erste Rolle seit 2014. Premiere feierte "Back in Action" in Berlin. In einem Gespräch mit Empire sagte Cameron: "Ich behalte mir das Recht vor, nie wieder einen Film zu machen, und ich behalte mir das Recht vor, ja zu sagen, wenn ich mich dafür entscheide. Ich lege nichts fest." Weiter erklärte sie, dass sie dennoch offen für alles sei, was zu einem bestimmten Zeitpunkt für sie und ihre Familie Sinn mache.

Zu ihrem Film-Comeback brachte Cameron laut eigenen Aussagen vor allem ein Anruf ihres Co-Stars Jamie: "Wenn Jamie fragt, wie kann man da nein sagen?" Sie hätte auch andere Gelegenheiten gehabt, diese aber immer abgelehnt: "Ich dachte, wenn ich zurückkomme und einen Film mache, dann nur mit diesem Typen." Bereits zweimal spielten die beiden zusammen, zuletzt 2014 in "Annie", bevor sich Cameron dazu entschied, Hollywood den Rücken zu kehren. Während ihrer Auszeit baute sie sich ein Leben jenseits der Kameras auf. Sie heiratete den Musiker Benji Madden (45), gründete eine Familie mit zwei Kindern und widmete sich ihrem nachhaltigen Weinlabel Avaline. An Filme dachte sie in dieser Zeit kaum, wie sie in einem Interview erklärte: "Ich war vollkommen glücklich damit, nur ich selbst zu sein und mein Leben zu leben."

Camerons Karriere erstreckt sich über Jahrzehnte, in denen sie zahlreiche Kultfilme gedreht hat, darunter romantische Komödien wie "Verrückt nach Mary" und "Liebe braucht keine Ferien". Doch jetzt betont sie, dass besonders romantische Komödien nicht mehr in ihrem Fokus liegen. Stattdessen scherzte sie: "Keine Rom-Coms, nur noch Mom-Coms." Trotz ihrer Rückkehr spricht sie nicht von einem endgültigen Schritt zurück in die Filmwelt. Doch auch die Unterstützung ihres Mannes Benji bewegte sie zu diesem Comeback: "Er hat gesagt, es ist Zeit, dass wir jetzt dich unterstützen und du deiner Leidenschaft nachgehst."

Netflix / John Wilson Cameron Diaz und Jamie Foxx in "Back In Action"

@CelebCandidly / MEGA Cameron Diaz und Benji Madden, August 2024

