Demi Lovato stärkt nicht-binäre Community mit warmen Worten

Demi Lovato (32) hat sich am Dienstag in einer emotionalen Botschaft erneut an die trans- und nicht-binäre Community gewandt. In ihrer Instagram-Story schrieb die Sängerin: "Wenn du wie ich trans oder nicht-binär bist, dann weiß bitte, dass ich dich sehe, ich dich fühle, ich bei dir bin, du anerkannt wirst, du geliebt wirst und du nicht allein bist." Anlass für diese Worte waren aktuelle Vorgaben des US-Präsidenten Donald Trump (78), der die rechtliche Anerkennung von nicht-binären Geschlechtsidentitäten ablehnt und eine strikte Definition von Geschlechtern nach biologischen Merkmalen durchsetzen möchte. Mit ihrer Nachricht wollte Demi Mut machen: "Niemand kann uns unsere Identitäten nehmen."

Bereits in der Vergangenheit hatte Demi ihre eigene Reise und die Herausforderungen ihrer Identität öffentlich gemacht. Nachdem sie 2021 bekannt gegeben hatte, nicht-binär zu sein und die Pronomen 'they/them' zu verwenden, überraschte sie im Jahr 2022 mit der Rückkehr zu 'she/her'. In einem Interview mit GQ Hype Spain erklärte sie diesen Schritt mit dem Wunsch nach weniger Erklärungsbedarf: "Es war absolut anstrengend, ständig Menschen aufzuklären." Dennoch betonte sie, wie wichtig es sei, weiter für Akzeptanz und einen gesellschaftlichen Wandel einzutreten. Sie sprach auch über alltägliche Schwierigkeiten, etwa bei der Nutzung öffentlicher Toiletten oder dem Ausfüllen von Formularen, die oft nur 'männlich' oder 'weiblich' als Auswahlmöglichkeiten bieten.

Schon lange nutzt Demi ihre Plattform, um sich für die LGBTQ+-Community starkzumachen. Ihre Identitätsfindung beschreibt sie als einen fortwährenden Prozess, bei dem sie auch ihre männliche und weibliche Energie balanciert. "Ich fühle mich zutiefst menschlich", erklärte sie weiter gegenüber GQ. Privates teilt Demi immer wieder offen mit ihren Fans und gibt ihnen damit Raum, sich selbst zu finden. In ihrer Instagram-Biografie führt sie nach wie vor mehrere Pronomen auf: 'they/them' sowie 'she/her'. Mit ihrer Botschaft appelliert sie an ihre Fans, in ihrer Wahrheit zu leben, und sendet ihnen "so viel Liebe".

Instagram / ddlovato Demi Lovatos Nachricht auf Instagram an ihre nicht-binäre und trans-Fans

Getty Images Demi Lovato, Sängerin

