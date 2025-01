Harry und Meghan sind verletzt über Vanity-Fair-Bericht

Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) sind offenbar tief verletzt über einen kürzlich veröffentlichten Artikel im Magazin Vanity Fair. Der Bericht, der die geschäftlichen und persönlichen Entwicklungen des Paares seit seinem Rücktritt aus dem britischen Königshaus beleuchtete, enthält einige schmerzhafte Anschuldigungen. Laut der Royal-Expertin Kinsey Schofield, die dazu gegenüber Sky News Australia Stellung bezog, sei das Paar "verletzt und unsicher", wie es nun weitermachen solle. Die Expertin erklärte: "Es geht ihnen derzeit nicht gut."

Neben Gerüchten über ein mögliches Scheidungsbuch von Meghan wurde in dem Vanity-Fair-Artikel behauptet, Beyoncé (43) habe eine Einladung zu Meghans ehemaligem Podcast "Archetypes" abgelehnt. Hinzu kam die Mutmaßung, dass Harry sich mit Meghan als Hauptverdienerin abgefunden habe. In dem Artikel hieß es weiter, dass das Paar über die vergangenen Jahre hinweg mit Herausforderungen in Bezug auf seine beruflichen Projekte und seine öffentliche Wahrnehmung zu kämpfen hatte und weiterhin habe. Besonders Meghan soll sich bemüht haben, ihr Image neu auszurichten – doch der Vanity-Fair-Bericht wirft einen Schatten auf diese Bemühungen. Der Bericht traf das Paar zudem inmitten weiterer Schwierigkeiten: So musste Meghan die Verschiebung ihrer neuen Netflix-Serie "With Love, Meghan", die ursprünglich letzte Woche starten sollte, hinnehmen.

Bereits in der Vergangenheit waren Harry und Meghan mit negativer Berichterstattung konfrontiert. Kritiker bemängelten wiederholt Meghans Führungsstil und Harrys zurückhaltende Rolle in geschäftlichen Fragen. Auch die Gerüchte um Eheprobleme sorgten für Schlagzeilen. Ihr Rückzug aus dem royalen Leben, der für weltweites Aufsehen sorgte, scheint auch heute eine Quelle intensiver medialer Verfolgung zu sein. Für das Paar bleibt es herausfordernd, die eigene öffentliche Wahrnehmung in ihrem kalifornischen Exil zu steuern.

ZUMA Press Wire / Zuma Press / ActionPress Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2023

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2024

