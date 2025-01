Herzogin Meghan ist laut ehemaligen Mitarbeitern schwierig

Ein neuer Bericht wirft ein düsteres Licht auf Herzogin Meghan (43) und die Atmosphäre in ihrem professionellen Umfeld. Laut einem anonymen Mitarbeiter, der in der aktuellen Ausgabe der Vanity Fair zu Wort kommt, habe Meghan ein "wirklich, wirklich, wirklich schreckliches Arbeitsklima" geschaffen, das für Betroffene "sehr schmerzhaft" gewesen sei. Während sich die Herzogin neu eingestellten Mitarbeitern gegenüber zunächst freundlich und zugänglich gezeigt habe, sei ihre Stimmung rasch umgeschlagen, wenn etwas nicht nach ihren Vorstellungen lief. Dabei habe sie, laut dem Insider, "Menschen wie Schachfiguren behandelt" und sei bereit gewesen, andere "den Wölfen vorzuwerfen".

Dies ist nicht das erste Mal, dass Vorwürfe dieser Art gegenüber der Herzogin von Sussex laut werden. In der Vergangenheit gab es bereits ähnliche Berichte, die Meghan teils als "Diktatorin in High Heels" bezeichneten. Viele der Vorwürfe wurden von Meghan und Harry selbst bisher nicht kommentiert. Die 43-Jährige hatte allerdings zuvor in ihrem Podcast im Jahr 2022 zugegeben, dass sie in ihrem Berufsleben durchaus "particular" – also anspruchsvoll – sei. Sie verteidigte jedoch die Notwendigkeit klarer Arbeitsanweisungen und Grenzen: "Du darfst eine Grenze setzen. Du darfst klar sein. Es macht dich nicht anspruchsvoll. Es macht dich nicht schwierig. Es macht dich klar." Produzentin Jane Marie, die an verschiedenen Audioserien mit den Sussexes arbeitete, bezeichnete Meghan, im Einklang mit anderen positiven Einschätzungen, als "eine liebevolle und authentische Person".

Hinter den Vorwürfen könnte aber auch der öffentliche Druck stehen, der seit ihrem Austritt aus dem britischen Königshaus auf dem Paar lastet. Meghan, die früher als Schauspielerin durch ihre Rolle in der Serie Suits bekannt wurde, betonte in der Vergangenheit mehrfach, dass ihre Wahrnehmung in der Öffentlichkeit oft verzerrt sei. Harry soll, laut den Quellen, seine Frau stets unterstützt haben, wobei er selbst als charmant und besonnen beschrieben wird.

Getty Images Herzogin Meghan im August 2024

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan auf Schloss Windsor

