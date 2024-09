Prinz Harrys Ex-Mitarbeiter lobt ihn und Herzogin Meghan

Der ehemalige Stabschef von Prinz Harry (40), Josh Kettler, der nur drei Monate im Amt blieb, hat erstmals über seine Zeit mit Harry und Meghan Markle (43) gesprochen. In einem Interview mit Us Weekly beschrieb er das Paar als "engagiert und fleißig" und sagte, dass er von beiden und ihrem Team herzlich empfangen wurde. Für seine ehemaligen Arbeitgeber hatte er nur nette Worte übrig. "Sie sind engagiert und fleißig. Es war beeindruckend, das zu sehen", betonte er.

Joshs Ausscheiden fiel in eine Zeit, in der das Paar mit einer hohen Fluktuation unter den Mitarbeitern von Archewell, ihrer Organisation in den USA, zu kämpfen hatte. Zudem wurde seine Kündigung kurz vor Harry und Meghans Reise nach Kolumbien publik. Eine Quelle erklärte damals gegenüber Daily Mail, dass Josh festgestellt habe, dass der Job "nicht das Richtige für ihn" sei.

Auch andere Mitarbeiter von Harry und Meghan stärkten ihnen im Gespräch mit Us Weekly den Rücken. So erklärte Ben Browning, der das Unternehmen vor Ablauf seines Vertrages verließ, dass die Atmosphäre in der Firma "positiv und unterstützend" sei. Auch die derzeitige Pressesprecherin von Archewell erklärte, dass der britische Royal und seine Frau "nicht unterstützender sein könnten."

Getty Images Josh Kettler, 2024 in London

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2023

