Kein Klon: Britney Spears dementiert Verschwörungstheorie

Britney Spears (43) hat sich in einem Instagram-Post gegen eine absurde Verschwörungstheorie gewehrt, die behauptet, sie sei nur ein Klon ihrer selbst. Mit einem nostalgischen Bild verschiedener Broschen und einer humorvollen, aber auch nachdenklichen Nachricht an ihre Fans reagierte die Sängerin auf die kursierenden Spekulationen. "Viele Leute sagen, ich bin ein Klon. Ich wünschte, ich wäre so interessant, aber nein, ich gehöre einem kleinen Mädchen, das in mir lebt", schrieb sie. Dieses "Mini-Me" habe sogar einen richtigen Namen, den sie aber für sich behalten wolle. Sie versprach jedoch, ihre mysteriöse Begleiterin eines Tages vorzustellen.

Fans hatten in der Vergangenheit immer wieder vermutet, Britney könnte durch einen Doppelgänger ersetzt worden sein. Diese Theorie stütze sich unter anderem auf ihr nie veröffentlichtes Album "Original Doll" aus 2005, das angeblich absichtlich unter Verschluss gehalten wurde. Besonders der Song "Mona Lisa" wird in Foren häufig zitiert, da er in den Lyrics von "Klonen" handelt. Zusätzliche Aufmerksamkeit erlangte die Theorie aufgrund ihrer langjährigen Vormundschaft, die viele als eine Art kontrolliertes Verschwinden ansehen. Die Vermutung: Der "Circus"-Star sei durch eine andere Version ersetzt worden, die sich "fehlerhaft" verhalte. Die Reality-TV-Darstellerin Kristin Cavallari (38) hat diese Klongerüchte zuletzt neu entfacht, als sie in einem Interview mit OK! wild über angebliche Hollywoodklone spekulierte. Eine persönliche Nachricht an Britney blieb von der Sängerin jedoch unbeantwortet.

Abseits der Klonspekulationen bleibt Britney ihrer außergewöhnlichen Art treu, die sie seit Jahrzehnten zu einer der faszinierendsten Persönlichkeiten der Popkultur macht. Seit ihrer frühen Karriere mit Hits wie "...Baby One More Time" ist sie für ihre unkonventionellen und oft überraschenden Statements bekannt. Seit ihrer Hochzeit lebt die Sängerin ein eher zurückgezogenes Leben, nutzt aber Plattformen wie Instagram, um Einblicke in ihre Gedankenwelt zu geben. Insbesondere 2021, nach dem Ende der Vormundschaft, offenbart Britney immer wieder ihre Wege, um sich neu zu orientieren und ihren Platz in der Welt zu finden.

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, November 2024

Anzeige Anzeige