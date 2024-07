Früh übt sich: Keke Palmers Sohn Leo zeigt sein Tanztalent!

Bei den diesjährigen BET Awards trat Keke Palmer (30) mit einer Tribute-Performance für Sänger Usher (45) auf. Und wie in einem aktuellen Beitrag auf Instagram zu sehen ist, hatte sie bei den Vorbereitungen dafür eine niedliche Hilfe – ihren 16 Monate alten Sohn Leodis "Leo" Andrellton! In einem Video ist zu sehen, wie der Kleine bei den Proben in einem Studio neben seiner Mutter tanzt und auch auf der Bühne der Veranstaltung herumhüpft. Zu ihrem Post schreibt die "Hustlers"-Darstellerin: "Von den Proben bis zur Bühne habe ich dafür gesorgt, dass meine Mami für ihren Auftritt bereit war! Danke, dass du dir meine Kritik zu Herzen genommen hast. Du warst fast so gut, wie ich es gewesen wäre."

Und auch sonst scheint Leo eine Frohnatur zu sein, die ganz viel Spaß hat – so auch an seinem ersten Geburtstag! In einem Interview mit People erzählte Keke, wie sie den besonderen Tag ihres Sohnes feierte: Sie entführte ihn in die Welt des Kinderanimationsfilms "Trolls"! "Ich habe ihn zum Camp Store mitgenommen, wo sie viele dieser kleinen Erlebnissachen für Kinder machen. Es gab eine Veranstaltung mit 'Trolls', also habe ich ihn als Trollbaby verkleidet", verriet die 30-Jährige. Ihrem Sprössling habe sie blaue Haare verpasst, damit er der Figur Branch ähnle. "Wir fuhren die Rutschen hinunter. Ein paar Mal bin ich stecken geblieben, aber es war fabelhaft und hat so viel Spaß gemacht. Am Ende hatten wir ein kleines Konzert. Ich fand es wirklich gut", führte sie weiter aus.

Bei so viel Freude mit ihrem Sohn ist es kein Wunder, dass sich Keke vorstellen kann, noch mehr Nachwuchs zu bekommen. Und davon möchte sie nicht gerade wenig, wie sie gegenüber Us Weekly offenbarte: "Ehrlich gesagt hätte ich gerne eine Fußballmannschaft an Kindern." Um genau zu sein, hätte sie gerne mindestens so viele wie Sängerin Diana Ross (80) und höchstens so viele wie Schauspieler Eddie Murphy (63) – das heißt, fünf bis zehn Kinder!

Instagram / keke Leodis "Leo" Andrellton und Keke Palmer bei den Proben für die BET Awards 2024

Instagram / keke Keke Palmer und ihr Sohn Leo

