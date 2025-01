Krankheit hat Kate und Prinz William noch näher gebracht

Prinzessin Kate (43) hat ein turbulentes Jahr hinter sich: Nach ihrer Krebsdiagnose und intensiven Monaten der Behandlung verkündete sie nun, dass sie sich in Remission befindet. Während dieser schwierigen Zeit stand ihr Ehemann, Prinz William (42), unerschütterlich an ihrer Seite. "Für die Prinzessin sind die Familie – ihr Mann und die Kinder – das Allerwichtigste", verriet eine nahestehende Quelle gegenüber People. Mit gemeinsamen Unternehmungen und rührenden öffentlichen Botschaften zeigten die beiden Royals in den letzten Monaten eine zuvor ungewohnte Offenheit in ihrer Beziehung.

Diese Offenheit und Nähe sind für das royale Paar eine neue Facette, wie royale Experten betonen. Ingrid Seward, Biografin der Familie, erklärte, die beiden hätten ihre Intimität auf ein bisher ungekanntes Level gehoben: "William muss so dankbar dafür sein, dass Kate diese Zeit überstanden hat. Er möchte der Welt seine Liebe zu ihr zeigen." "Sie fühlen sich sehr glücklich, miteinander verheiratet zu sein", fügte die Historikerin Dr. Amanda Foreman hinzu. Kates Heilung bringt neue Hoffnung in die Zukunft, die das Paar nun mit einer gestärkten Beziehung und positiven Ausblicken antritt.

Die Krise hat nicht nur Kate und William, sondern auch ihre Familie enger zusammengeschweißt. Die Prinzessin nahm trotz ihrer Krankheit weiterhin an den Schulveranstaltungen ihrer Kinder, George (11), Charlotte (9) und Louis (6), teil. Außerdem verbrachte sie die Feiertage bei einer gemeinsamen Ski-Auszeit in den Alpen mit Mitgliedern der Middleton-Familie. Während Kate nach wie vor behutsam an ihre royalen Verpflichtungen herangeführt wird, wird sie von ihrem Ehemann und dem Rest ihrer Familie liebevoll unterstützt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern George, Louis und Charlotte

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate im Oktober 2024

Anzeige Anzeige