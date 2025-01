Rebecca Ries' Beziehung kriselt während Schwangerschaft

Rebecca Ries und ihr Partner Göktug Göker lernten sich 2024 bei Temptation Island V.I.P. kennen und erwarten nun ihr erstes gemeinsames Baby. Auch wenn die Vorfreude groß ist, kam es in der Schwangerschaft auch zu Streitereien zwischen dem Paar. Im Promiflash-Interview erzählt Rebecca: "Es läuft gut, aber natürlich hatten wir auch unsere Höhen und Tiefen. Es wäre jetzt komplett gelogen, wenn ich sagen würde, seit wir von Temptation draußen sind, haben wir uns noch nie gestritten. Es war ein krasses Auf und Ab." Dass Rebecca nach dem Format so schnell schwanger wurde, sei eine Herausforderung für die junge Beziehung gewesen: "Die Hormone haben gekickt ohne Ende, er war komplett überfordert [...] wir haben uns so oft gestritten und unsere Beziehung war auch super oft an der Kippe, wo wir gesagt haben: 'Wollen wir das zusammen und sind wir stark genug?'"

Trotzdem haben sich Rebecca und Gök wieder zusammengerauft. "Aber diese Liebe, die wir füreinander haben und auch das Vertrauen und alles, was so dazugehört, war einfach stärker als alles andere, und dann schiebt man auch mal Sachen auf die Seite", erklärt die Influencerin im Gespräch mit Promiflash und fügt hinzu: "Er ist super stur, ich bin super stur, wir sind beide super temperamentvoll – natürlich kracht es bei uns auch oft. Aber mittlerweile haben wir uns echt gut gerafft."

Das erste Trimester von Rebeccas Schwangerschaft sei für beide besonders schlimm gewesen. In dieser Zeit hatte die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin auch mit körperlichen Problemen zu kämpfen. "Seitdem die Hormone ein bisschen nachlassen und es mir auch körperlich besser geht [...] man streitet sich ab und zu, aber nicht mehr so oft wie am Anfang", erzählt die Ex-Freundin von Adrian Alian (28) gegenüber Promiflash.

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries und Göktug Göker im Januar 2025

Instagram / whoisbeccs Göktug Göker und Rebecca Ries, Dezember 2024

