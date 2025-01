Rührend: Madonna feiert Tochter Mercys Geburtstag im Netz

Madonna (66) ist nicht nur eine gefeierte Musikikone, sondern auch ein waschechter Familienmensch. Die Sängerin ist Mutter von insgesamt sechs Kindern – und feiert diese bei jedem sich bietenden Anlass. So verwundert es nicht, dass sie ihrer Tochter Mercy James zum 19. Geburtstag ganz besonders liebevolle Worte widmete. Die "La Isla Bonita"-Interpretin teilte am Mittwoch in ihrer Instagram-Story eine Reihe privater Fotos und Videos von sich und dem Geburtstagskind. Dazu verfasste sie rührende Zeilen: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Chifundo-AKA-Mercy James! Du bist so eine besondere Seele."

Die "Queen of Pop" erinnerte sich an den harten Kampf, sie aus Malawi zu adoptieren und zu sich nach Hause zu holen. Nach einem mehrjährigen gerichtlichen Verfahren gelang es Madonna schließlich. Aus dem schüchternen Mädchen entwickelte sich der laut ihr "freundlichste Mensch mit dem größten Herzen und dem ansteckendsten Lachen". Die stolze Mutter beendete ihre Gratulation mit wertschätzenden Worten: "Du bist diejenige, zu der jeder geht, wenn er einen Rat braucht oder eine Schulter zum Ausweinen. Du hast einen besonderen Platz im Herzen von allen, die dich kennen. Vor allem bei mir."

Die 66-Jährige ist außerdem Mutter von fünf weiteren Kindern namens Lourdes (28), Rocco (24) und David (19) sowie den Zwillingstöchtern Stella (12) und Estere (12). Offensichtlich gibt sich Madonna die größte Mühe, eine gute Mama für ihren Nachwuchs zu sein – sie selbst hingegen musste mit fünf Jahren den viel zu frühen Verlust ihrer Mutter Madonna Louise Ciccone durch Brustkrebs hinnehmen. In der Dokumentation "Becoming Madonna" äußerte sie sich offen über die schmerzhafte Erfahrung: "Es war, als ob ein Teil meines Herzens herausgerissen wurde."

Getty Images Madonna und ihre Tochter Mercy im Jahr 2017

Instagram / madonna Madonna, ihr Vater und ihre sechs Kinder

