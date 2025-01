So stehen Andrej Mangold und Annika zu gemeinsamen TV-Shows

2019 machte sich Andrej Mangold (38) mit seiner Teilnahme an Der Bachelor einen Namen in der deutschen Reality-TV-Welt. Ein Jahr später versuchte der Fitnessliebhaber sein Glück in einigen weiteren Formaten, wie unter anderem bei Das Sommerhaus der Stars mit seiner Ex-Freundin Jennifer Lange (31). Mittlerweile hat Andrej eine andere Frau an seiner Seite – würde der Unternehmer auch gemeinsam mit seiner Partnerin Annika Jung an einer Realityshow teilnehmen? "Also, wenn die Show passt, dann können wir uns das auf jeden Fall vorstellen", plaudert Annika gegenüber Promiflash aus.

Doch Andrej und Annika würden natürlich nur an einem Pärchenformat teilnehmen – #CoupleChallenge wäre beispielsweise ein Format, das die beiden interessant finden. Im Gespräch mit Promiflash kommt Andrej eine weitere Show in den Sinn, an der er gerne einmal mit Annika teilnehmen würde. "Kampf der Realitystars fand ich damals überragend, da gibt es auch Leute, die zu zweit reingehen. So was wäre interessant, wenn man da als Pärchen zu zweit reingehen würde", meint der 38-Jährige. Fest steht also, sollte das Format passen, wäre das Paar nicht abgeneigt, sein Können unter Beweis zu stellen.

Zuletzt nahm Andrej an der Show "Exatlon" teil und musste für einige Wochen auf seine Annika verzichten. Zwar konnten die beiden noch gemeinsam das Weihnachtsfest verbringen und in den Urlaub fahren, doch Anfang Januar hieß es erneut Abschied nehmen. Andrej musste für die Sport-Show zurück in die Dominikanische Republik. "Den Menschen, den man liebt, auf unbestimmte Zeit nicht hören und sehen zu können, ist mental wirklich eine der schwierigsten Herausforderungen, die ich mir vorstellen kann", schilderte er auf Instagram. Vielleicht kann der Basketballer ja schon an der nächsten Show zusammen mit seiner Annika teilnehmen.

Getty Images Andrej Mangold und Annika Jung, Februar 2024

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung im April 2023

