Andrej Mangold sieht Annika nun auf "unbestimmte Zeit" nicht

Andrej Mangold (37) zeigt sich emotional im Netz. Nachdem der einstige Bachelor schon im vergangenen Jahr wegen der Dreharbeiten für die Show "Exatlon" einige Monate getrennt von seiner Partnerin Annika verbringen musste, steht nun erneut der Abschied an: Er muss für das TV-Projekt zurück in die Dominikanische Republik. "Den Menschen, den man liebt, auf unbestimmte Zeit nicht hören und sehen zu können, ist mental wirklich eine der schwierigsten Herausforderungen, die ich mir vorstellen kann", betont der TV-Star in einem Instagram-Beitrag und fügt hinzu: "Ich weiß, dass auch diese Zeit hart für uns wird, aber ich weiß auch, dass wir diese Zeit überstehen werden und aus ihr stärker als Team hervorgehen werden."

Das Jahr 2025 startet für den 37-Jährigen und seine Liebste also direkt mit einer Herausforderung. Andrej erklärt jedoch, aus der räumlichen Distanz eine wichtige Erkenntnis zu ziehen: Ihm sei noch bewusster geworden, wie sehr er Annika liebt und wie froh er ist, sie in seinem Leben zu haben. "Ich danke dir für deine Unterstützung und dafür, dass du mir in Deutschland den Rücken freihältst", verdeutlicht der ehemalige Sommerhaus-Kandidat, bevor er schwärmt: "Wir sind ein super Team, ich bin mega stolz auf dich und vermisse dich jetzt schon unfassbar. Halte durch, ich bin bald wieder bei dir, mein Engel."

Die Feiertage konnte das Paar aber glücklicherweise zusammen verbringen. Im Promiflash-Interview verrieten der Ex-Basketballspieler und seine Partnerin auch, welche Pläne sie hatten: Statt Weihnachten mit Heißgetränken vor dem Kamin und mit einem bunt geschmückten Tannenbaum zu feiern, verschlug es die beiden ins Ausland. "Für mich [ist es] zum ersten Mal nicht in Deutschland, also nicht zu Hause. Wir fliegen nämlich nach Sansibar", erzählte Annika, bevor Andrej anmerkte: "Das war tatsächlich so eine Sache, die wir uns vor 'Exatlon' versprochen haben. Dann sind wir bis Jahresende auf jeden Fall unterwegs."

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika im Dezember 2024

Instagram / dregold Andrej Mangold mit Annika im Dezember 2024

