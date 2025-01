Alessia will nach dem Dschungel als Kassiererin durchstarten

Die Promis haben den Auftakt der 18. Staffel im Dschungelcamp erfolgreich geschafft. An Tag zwei enthüllen die Kandidaten sogar ihre ganz privaten Zukunftspläne – besonders Reality-Sternchen Alessia Herren (23). Als Jörg Dahlmann (66) sie auf ihre beruflichen Wünsche anspricht, gibt sie eine völlig überraschende Antwort. Alessia verrät: "Nach dem Dschungelcamp möchte ich eventuell bei ALDI arbeiten, wenn es klappt [...] Ich möchte als Verkäufer arbeiten. Die räumen Sachen ein, sind an der Kasse, die machen alles."

Sie erklärt, dass ihr wohl ein stabiler Job vorschwebt – mit einem regelmäßigen Einkommen und konstanter Sicherheit. Beides fehlt ihr als Reality- und Internetstar. Die Fans feiern sie dafür auf X: "Eigentlich ist es aber richtig cool. Sie will arbeiten gehen, ruht sich nicht auf ihrem Nachnamen aus." Der Fußballkommentator im Ruhestand ist schließlich auch noch neugierig in Hinblick auf ihr Influencer-Dasein. Dies erklärt sie ihm daraufhin im Detail, was den 66-Jährigen sichtlich begeistert. Jörg scheint inspiriert und kommt zu der spannenden Erkenntnis: "Nach dem Dschungel werde ich Influencer!"

Inwiefern Alessia ihre aktuellen Berufswünsche in die Tat umsetzt und über sich hinauswächst, bleibt aktuell wohl nur abzuwarten. Schon auf dem Weg ins sagenumwobene Camp musste sich Alessia jedoch ihren Ängsten stellen und sah sich mit einer herausfordernden Situation konfrontiert. Ein Bungee-Sprung in 50 Meter Tiefe sorgte bei der Tochter von Willi Herren (✝45) für zitternde Knie. "Ich hab Angst. Ich seh ja echt ganz Australien gefühlt. Ich schaffe das nicht", bibberte die 23-Jährige bei dem schwindelerregenden Ausblick von der Plattform.

Anzeige Anzeige

RTL / Boris Breuer Jörg Dahlmann, Kandidat in der 18. Dschungelcamop-Staffel

Anzeige Anzeige

Instagram / williherren Alessia und Willi Herren

Anzeige Anzeige

Anzeige