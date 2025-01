Diesem Dschungelcamper drückt Dilara Kruse fest die Daumen

Das Dschungelcamp 2025 ist in vollem Gange. Von den zwölf Promis, die in diesem Jahr die Krone und die 100.000 Euro Preisgeld holen wollen, hat Dilara Kruse eine klare Favoritin. Im Gespräch mit RTL verrät die Frau von Max Kruse (36): "Ich drücke Yeliz Koc ganz fest die Daumen und hoffe sehr, dass sie gewinnt. Sie hat es absolut verdient." Mit ihr verbindet die Influencerin eine enge Freundschaft. "Es war schon immer Yeliz' Traum, ins Dschungelcamp zu gehen!", ist sich die Berlinerin deshalb sicher. Die beiden Beautys sind seit ihrer Zeit bei Promi Big Brother unzertrennlich und sehen sich gegenseitig als Schwestern an.

Mit ihrem Wunsch spricht Dilara vielen der Zuschauer aus der Seele. In einer Promiflash-Umfrage vor der Ausstrahlung der ersten Folge hatte Yeliz (31) die Nase vorn. Stolze 21,4 Prozent der 1.623 Leser nannten die Ex-Partnerin von Jimi Blue Ochsenknecht (33) ihre Favoritin. GZSZ-Star Timur Ülker (35) ergatterte sich mit 16,7 Prozent den zweiten Platz des Rankings, während Sam Dylan (33) mit 14,5 Prozent das Podium vervollständigte.

Dilara war zwar noch nie im Dschungelcamp, allerdings machte ihr die "Promi Big Brother"-Teilnahme durchaus Lust auf mehr Reality-TV. "Ihr werdet mich auf jeden Fall noch in Formaten sehen", plauderte sie im Sommer gegenüber Promiflash aus. Eine Anfrage für Das Sommerhaus der Stars lehnten die Brünette und ihr sportlicher Ehemann allerdings ab. Ihrer Meinung nach sehe man in diesem Format hauptsächlich Beziehungen von ihrer schlechtesten Seite.

RTL / Boris Breuer Yeliz Koc, Kandidatin der 18. Dschungelcamp-Staffel

Instagram / dilara.kruse Max und Dilara Kruse, Oktober 2024

