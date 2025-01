Kurz vor Auftakt: Dieser Dschungelcamper ist euer Liebling

In wenigen Stunden hat das Warten endlich ein Ende: Heute geht das Dschungelcamp in die 18. Runde. Dann kämpfen wieder zwölf Stars im australischen Busch um die Dschungelkrone. Doch wer ist eigentlich vor Start der beliebteste Teilnehmer? Aus einer Promiflash-Umfrage [Stand: 24. Januar, 16:52 Uhr] geht hervor, dass die Zuschauer sich am meisten auf Yeliz Koc (31) freuen! Von insgesamt 1.623 Lesern stimmten 348 für das Ex-Bachelor-Girl und machten damit 21,4 Prozent der Gesamtstimmen aus. GZSZ-Star Timur Ülker (35) folgt ihr jedoch auf dem Fuße: Der Schauspieler erreichte 271 Stimmen und damit 16,7 Prozent, während Platz drei an Sam Dylan (33) geht. Der Realitystar heimste 236 Stimmen und damit 14,5 Prozent der Votes ein.

Während sich Nina Bott (47), Maurice Dziwak (26), Anna-Carina Woitschack (32), Lilly Becker (48), Edith Stehfest und Jürgen Hingsen (66) mit Platz vier bis neun im soliden Mittelfeld festsetzen, sieht es für andere Kandidaten nicht ganz so rosig aus: Mit nur 34 Stimmen und 2,1 Prozent landet Willi Herrens (✝45) Tochter Alessia Herren (23) auf dem zehnten Platz. Der Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss ist ihr mit 20 Stimmen und 1,2 Prozent der Votes allerdings dicht auf den Fersen. Der Verlierer der Umfrage ist jedoch eindeutig Jörg Dahlmann (66) – nur zehn Leser und damit 0,6 Prozent der Teilnehmenden freuen sich darauf, den ehemaligen Fußball-Kommentator zu sehen.

Neben den Promiflash-Lesern haben sich aber auch Jan Köppen (41) und Sonja Zietlow (56) auf ihre Dschungel-Favoriten festgelegt. Im Gespräch mit RTL verriet das Moderations-Duo, dass bei ihnen zwei Kandidaten ganz besonders gut ankommen: Anna-Carina und Timur. "Ich finde, sie ist eine ganz tolle Kandidatin, weil sie so herrlich normal ist. Sie ist einfach ein Mädchen, das noch nicht in jedem Reality-Format dabei war, und ich glaube, dass sie sehr zielstrebig ist", schwärmte Sonja begeistert von der Schlagersängerin.

RTL / Boris Breuer Yeliz Koc, Kandidatin der 18. Dschungelcamp-Staffel

RTL / Boris Breuer Jörg Dahlmann, Kandidat in der 18. Dschungelcamop-Staffel

