Würde Dilara Kruse mit ihrem Max gemeinsam ins Reality-TV?

Dilara Kruse ist ein bekanntes Gesicht in der Reality-TV-Welt. Bei der vergangenen Promi Big Brother-Staffel feierte sie ihren ersten großen Auftritt in einer Sendung. Beim mates date "Summer Edition" verrät die Frau von Max Kruse (36) Promiflash, ob sie sich ein weiteres Format gemeinsam mit ihrem Mann vorstellen könne. "Man sollte niemals nie sagen. Lasst euch überraschen, würde ich sagen. Ihr werdet mich auf jeden Fall noch in Formaten sehen", offenbart die Spielerfrau. Für das Sommerhaus kam bereits eine Anfrage, wie sie erzählt: "Wir haben es abgesagt, weil ich immer sage: 'Wenn deine Ehe scheiße läuft oder deine Beziehung – guck dir das Sommerhaus an. [...] Aber vielleicht werden wir auch irgendwann da sein."

Trotz kleiner Streitigkeiten läuft es super bei Dilara und Max, wie sie im weiteren Gespräch mit Promiflash erwähnt: "Keine Ehe und keine Beziehung sind perfekt. Entschuldigung, es gibt natürlich immer Streitereien – zwei verschiedene Kulturen – aber im Leben ist es wichtig, dass man weiß, man kann sich immer auf den anderen verlassen. Egal, was kommt." Sie fügt hinzu: "Und ich bin glücklich mit meinem Ehemann und ich hoffe, bis der Tod uns scheidet." Ob die beiden demnächst Nachwuchs planen, lässt die Beauty offen: "Lasst euch überraschen".

Mit ihrem Max ist Dilara seit 2020 zusammen, ein Jahr später gaben sie sich das Jawort. In der Vergangenheit hatten sie sich aber schon öfter getrennt, wie sie damals bei "Promi Big Brother" ihren Mitstreitern erzählte. Für sie sei es damals nicht einfach gewesen, auf einmal bekannt zu sein, plauderte sie aus: "Für eine Person, die nie in die Öffentlichkeit kommen wollte, ist das schwierig, wenn du so einen bekannten Mann hast. Dann musst du dich entscheiden und das willst du eigentlich nicht, weil du Angst hast. Aber du kannst es nicht ändern."

Instagram / dilaramardine Max und Dilara Kruse, Juni 2022

SAT.1 Dilara Kruse, Spielerfrau

