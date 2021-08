Danni Büchner (43) spricht bei Promi Big Brother über ihr Leben mit fünf Kindern. Ihre drei ältesten hat sie aus ihrer ersten Ehe mit Yilmaz Karabas, die Zwillinge Jenna und Diego teilte sie sich mit dem verstorbenen Kult-Auswanderer Jens Büchner (✝49). Danni offenbart im Gespräch mit "Promi Big Brother"-Mitstreiterin Gitta Saxx (56), dass sie mit ihrer Mutterrolle häufig überlastet sei.

Sie gesteht in der Sat.1-Show: "Ich bin so oft überfordert, hundertmal am Tag." Eins stehe jedoch für sie fest: Ihre Kinder würde sie nie missen wollen. Sie erklärt: "Natürlich meckere ich oft, aber hey, da stehen fünf Menschen, die durch mich geboren sind." Ihr sei bewusst, dass sie manchmal als sehr streng rüberkomme. Aber ihrer Meinung nach gehe das nicht anders: "Ich bin die Einzige, ich trage Verantwortung. Ich gehe manchmal ins Bett und denke: Welchen Job nehme ich an, was kann ich sparen, wie geht es weiter, was ist, wenn was passiert?"

Konkurrentin Gitta hingegen ist bis heute kinderlos. Auf Dannis Nachfrage, ob für sie Ehe und Kinder denn nie infrage gekommen seien, antwortet sie: "Meine größte Angst war, alleine mit einem Kind zu sein, ohne den Papa dazu." Sie selbst sei ohne einen Vater aufgewachsen. Ihre Entscheidung bereue sie bis heute nicht.

"Promi Big Brother" seit Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn.

Sat.1 "Promi Big Brother"-Bewohnerin Danni Büchner

Sat.1 Gitta Saxx und Danni Büchner bei "Promi Big Brother"

Getty Images Gitta Saxx bei der Modenschau von Danny Reinke im Januar 2019 in Berlin

