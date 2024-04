Neben GZSZ: Diese Rolle würde Wolfgang Bahro gerne spielen

Wolfgang Bahro (63) ist vom Set von GZSZ nicht mehr wegzudenken. Seit 1993 spielt der Schauspieler die Rolle des charmanten Bösewichts Jo Gerner in der beliebten Vorabendserie. Anlässlich der 8000. Folge lässt er im Promiflash-Interview seine Zeit in der Daily Soap Revue passieren und verrät, welche Rolle noch für ihn infrage käme: "Im Theater würde ich sehr gerne den Wilhelm Voigt in 'Der Hauptmann von Köpenick' spielen. Im internationalen Film gerne den bösen Widersacher von James Bond und in einem deutschen Kinofilm von Bully Herbig (55) gerne eine lustige Hauptrolle."

Dass der 63-Jährige schauspielerisch gerne seine böse Seite zeigt, machte er ebenfalls im Gespräch mit Promiflash deutlich: "In jedem Fall macht die Rolle des Bösewichts mehr Spaß, da man hier auch viel mehr Facetten zeigen kann als bei einem Familienvater." Neben dem skrupellosen Rechtsanwalt spiele Wolfgang aber auch gerne den liebevollen Familienvater.

Neben der Schauspielerei kann sich der Serienstar aber auch für TV-Formate begeistern. "Interesse hätte ich schon, bei 'Let's Dance' mitzumachen, denn ich liebe es, neue Erfahrungen zu machen", verriet Wolfgang gegenüber Promiflash und fügte hinzu: "Bei 'Let's Dance' würde es mich reizen, ein neues Gefühl für Tänze und Rhythmus zu erlernen."

Anzeige Anzeige

RTL / Rolf Baumgartner Wolfgang Bahro und Valentina Pahde bei GZSZ

Anzeige Anzeige

RTL Jo Gerner (Wolfgang Bahro) in einer GZSZ-Szene

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr euch Wolfgang außerhalb von GZSZ als Schauspieler vorstellen? Ja, er macht ja sonst auch andere Dinge! Nee, ich werde ihn immer mit GZSZ in Verbindung bringen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de